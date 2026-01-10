MP में अब ऐप बताएगा सड़क पर कहां है गड्ढा और कहां है पेट्रोल पंप, लोकपथ 2.0 ऐप की लॉन्चिंग आज, मिलेंगी कई सुविधाएं

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग का एक राज्य-स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है. रवींद्र भवन में हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे. यह कार्यक्रम विभागीय इनोवेशन, डिजिटल पहलों और इंजीनियरों की क्षमता निर्माण पर आधारित है. पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के अनुसार इस कार्यक्रम में पूरे राज्य से लोक निर्माण विभाग के 1500 से ज़्यादा इंजीनियर हिस्सा ले रहे हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री लोकपथ 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे. यह ऐप सड़क इस्तेमाल करने वालों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

लोकपथ 2.0 ऐप की लॉन्चिंग आज

लोकपथ 2.0 ऐप एक समग्र प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स को पेट्रोल पंप, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और टायर रिपेयर शॉप जैसी सड़क किनारे की सुविधाओं के बारे में रियल-टाइम जानकारी देगा. इसके माध्यम से नागरिक सड़क रखरखाव की निगरानी कर सकेंगे और गड्ढों व खराब सड़कों की शिकायत सीधे दर्ज कर पाएंगे. ज़्यादा सुरक्षा के लिए इसमें ब्लैक स्पॉट अलर्ट और इमरजेंसी SOS फीचर शामिल है. इस ऐप के ज़रिए नागरिक खराब सड़क की स्थिति और गड्ढों की रिपोर्ट सीधे संबंधित विभाग को भी कर सकेंगे, जिससे तुरंत समाधान हो सकेगा. इस ऐप को आज मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव लॉन्च करेंगे. यह प्रोग्राम विभागीय नवाचारों, डिजिटल पहल और इंजीनियरों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करेगा.

नवाचारों पर आधारित पुस्तक का विमोचन

यह प्रोग्राम सिर्फ़ टेक्निकल लॉन्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंजीनियरों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस करता है. पूरे राज्य से आए 1500 इंजीनियरों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज का विमोचन किया जाएगा. इस पहल का मकसद डिपार्टमेंट के कामकाज में पारदर्शिता लाना, मेंटेनेंस मॉनिटरिंग को मज़बूत करना और मॉडर्न रूट प्लानिंग के ज़रिए सड़क हादसों को कम करना है.

लोकपथ 2.0 ऐप की सबसे खास बात

लोकपथ 2.0 ऐप की सबसे खास बात यह है कि यात्रा के दौरान पेट्रोल पंप, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और टायर रिपेयर की दुकानों जैसी ज़रूरी सुविधाओं की जानकारी मोबाइल फोन पर मिलेगी. जिससे यात्रियों को इधर-उधर भटकनें की जरुरत नहीं पड़ेगी.

