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मीनाक्षी नटराजन को ECI से नहीं मिली राहत, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, दिल्ली में अहम बैठक

MP Rajya Sabha Chunav: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र खारिज होने के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से कोई राहत या जवाब न मिलने के बाद, कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:02 AM IST
मीनाक्षी नटराजन को ECI से नहीं मिली राहत, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, दिल्ली में अहम बैठक

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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