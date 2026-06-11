राज्य चुनें
MP Rajya Sabha Chunav: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद पार्टी लगातार चुनाव आयोग और अब न्यायपालिका के जरिए राहत पाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटने की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, लेकिन आयोग की ओर से अब तक कोई फैसला या जवाब नहीं मिला है. नतीजतन, कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है.
राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम वापसी का आखिरी
आज यानी गुरुवार (11 जून 2026) को राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम वापसी का आखिरी दिन है. अगर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कोई अंतरिम राहत या दखल नहीं मिलता है, तो मध्य प्रदेश की तीनों सीटों के लिए मुकाबला समय से पहले ही खत्म हो जाएगा और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे.
दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी
इस बीच, इस गंभीर स्थिति पर विचार करने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में AICC मुख्यालय में सभी राज्य इकाइयों के अध्यक्षों और प्रभारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं. दूसरी ओर दिल्ली में इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन भी चल रहा है.
बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों के नाम शामिल
उधर, स्क्रूटनी की प्रक्रिया के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है. इस लिस्ट में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट के नाम शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नाम इसमें नहीं है. रिटर्निंग ऑफिसर ने मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन के हलफनामे में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया था.
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