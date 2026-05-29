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₹2625/क्विंटल दाम, किसानों को 24 हजार करोड़ का भुगतान; गेहूं उपार्जन में नंबर-1 बना MP, CM मोहन यादव ने दी बधाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के किसानों और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं. किसी राज्य ने अगर पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा है, तो वो मध्य प्रदेश है. मध्य प्रदेश ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 करोड़ 4 लाख 31 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 29, 2026, 12:15 PM IST
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₹2625/क्विंटल दाम, किसानों को 24 हजार करोड़ का भुगतान; गेहूं उपार्जन में नंबर-1 बना MP, CM मोहन यादव ने दी बधाई

मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड कायम किया है और इस बार के निर्धारित 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को पार करते हुए 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ है. इतना ही नहीं सरकार ने इस साल गेहूं को 40 रुपये बोनस के साथ 2625 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर खरीदा है और अब तक किसानों को 24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का भुगतान भी किया जा चुका है. रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और उपार्जन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अन्नदाताओं को बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रहेगी.

दरअसल, सीएम डॉ. मोहन यादव के किसानों के लिए किए गए प्रयास सफल होने लगे हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदकर रिकॉर्ड बनाया है. प्रदेश इस मामले में नंबर-1 पर है. गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है. इस परिणाम पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुशी जाहिर की और जनता के लिए संदेश जारी किया.

मध्य प्रदेश ने तोड़ दिए अपने सारे रिकॉर्ड

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के किसानों और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं. किसी राज्य ने अगर पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा है, तो वो मध्य प्रदेश है. मध्य प्रदेश ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 करोड़ 4 लाख 31 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गेहूं खरीदी के दौरान किसानों की संख्या सबसे ज्यादा होने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है. और, सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी, तो वो भी मध्य प्रदेश है.

लघु किसानों से खरीदी पहले

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन होने के बाद उसने खरीदी की है. मध्य प्रदेश में पहली बार हमने लघु किसान, मध्यम श्रेणी के किसान का गेहूं खरीदने का निर्णय किया. हमने छोटे किसानों से लगभग 32.72 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की. मुझे बताया गया है कि लगभग पौने चौदह लाख किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया है. जिन किसानों ने पंजीयन कराया था, उनका गेहूं गोडाउन तक पहुंच चुका है.

किसान कल्याण वर्ष में यह परिणाम खास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने यह गेहूं खरीदी की है. किसान कल्याण वर्ष में यह परिणाम खास है. हमने 24 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि प्रेषित की है. हमने किसानों से समर्थन मूल्य 2585 रुपये और 40 रुपये बोनस अर्थात 2625 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा है. उन्होंने कहा कि किसान कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है. आने वाले समय में एमएसपी बढ़ती जाएगी और किसान कल्याण के काम तेज होंगे. गेहूं का इतना उत्पादन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. हमारी सरकार किसान कल्याण के काम लगातार करती रहेगी.

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