MP Digital Governance: ई-गवर्नेंस में एमपी का दबदबा, 1752 सेवाओं के साथ बना देश का दूसरा राज्य

MP Second Rank Digital Services: मध्यप्रदेश ने डिजिटल सेवाओं के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. केंद्र सरकार की NeSDA रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है. बता दें कि एमपी में 1,752 ई-सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन दी जा रही हैं, जिससे लोगों को सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं. खास बात यह है कि 59 अनिवार्य सेवाओं को 100 प्रतिशत लागू भी किया गया है. इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

NeSDA की जारी रिपोर्ट के मुताबिक, ई-सेवाओं की संख्या के आधार पर कर्नाटक ने 2,102 सेवाओं के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है. जबकि मध्यप्रदेश 1,752 सेवाओं के साथ दूसरे नंबर पर है. तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में 1,645 और चौथे स्थान पर तमिलनाडु में 1,634 ई-सेवाएं दी जा रही हैं. बता दे कि एमपी ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार में काफी तेजी दिखाई है. अब गांव से लेकर शहर तक लोग ऑनलाइन ही कई जरूरी काम आसानी से कर पा रहे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है.

लोगों को मिल रहीं सुविधाएं

मध्यप्रदेश सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. MP e-Service Portal के जरिए जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, लाइसेंस, टैक्स भुगतान और शिकायत जैसी 1,752 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जा रही हैं. यह पोर्टल 56 विभागों की सेवाओं को जोड़कर बनाया गया है, जिससे लोगों को अलग-अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से काम हो रहा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदेश में पारदर्शिता भी बढ़ी

वहीं डिजिटल सेवाओं के बढ़ने से प्रदेश में पारदर्शिता भी बढ़ी है. अब सेवाओं का समय पर निपटारा हो रहा है और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हुई है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह सफलता सरकार की जनहितैषी नीतियों और बेहतर प्रशासन का परिणाम है. आने वाले समय में मोबाइल आधारित सेवाएं, AI और डेटा आधारित सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!