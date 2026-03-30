MP Digital Governance: ई-गवर्नेंस में एमपी का दबदबा, 1752 सेवाओं के साथ बना देश का दूसरा राज्य

NeSDA Report 2026: मध्य प्रदेश ने डिजिटल सेवाओं देने में बड़ी सफलता हासिल की है. NeSDA 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, देश में दूसरा स्थान पाया है. 1,752 ई-सेवाओं और 59 अनिवार्य सेवाओं के 100% लागू कर लोगों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं.
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MP Second Rank Digital Services: मध्यप्रदेश ने डिजिटल सेवाओं के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. केंद्र सरकार की NeSDA रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है. बता दें कि एमपी में 1,752 ई-सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन दी जा रही हैं, जिससे लोगों को सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं. खास बात यह है कि 59 अनिवार्य सेवाओं को 100 प्रतिशत लागू भी किया गया है. इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
NeSDA की जारी रिपोर्ट के मुताबिक, ई-सेवाओं की संख्या के आधार पर कर्नाटक ने 2,102 सेवाओं के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है. जबकि मध्यप्रदेश 1,752 सेवाओं के साथ दूसरे नंबर पर है. तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में 1,645 और चौथे स्थान पर तमिलनाडु में 1,634 ई-सेवाएं दी जा रही हैं. बता दे कि एमपी ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार में काफी तेजी दिखाई है. अब गांव से लेकर शहर तक लोग ऑनलाइन ही कई जरूरी काम आसानी से कर पा रहे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है.
लोगों को मिल रहीं सुविधाएं
मध्यप्रदेश सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. MP e-Service Portal के जरिए जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, लाइसेंस, टैक्स भुगतान और शिकायत जैसी 1,752 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जा रही हैं. यह पोर्टल 56 विभागों की सेवाओं को जोड़कर बनाया गया है, जिससे लोगों को अलग-अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से काम हो रहा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है.
डिजिटल गवर्नेंस में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि…
NeSDA (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन) के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 1,752 ई-सेवाओं के साथ डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
गर्व का विषय है कि 59… pic.twitter.com/96Q3EzcqfM
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 30, 2026
प्रदेश में पारदर्शिता भी बढ़ी
वहीं डिजिटल सेवाओं के बढ़ने से प्रदेश में पारदर्शिता भी बढ़ी है. अब सेवाओं का समय पर निपटारा हो रहा है और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हुई है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह सफलता सरकार की जनहितैषी नीतियों और बेहतर प्रशासन का परिणाम है. आने वाले समय में मोबाइल आधारित सेवाएं, AI और डेटा आधारित सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा.
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