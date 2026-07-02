रैगिंग के मामलों में देश में तीसरे नंबर पर MP, कुल 392 शिकायतें दर्ज, यूजीसी की बैठक में पेश हुई रिपोर्ट

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MP News: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. UGC की नेशनल एंटी-रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से फरवरी 2026 के बीच रैगिंग के मामलों में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा. इस दौरान राज्य से कुल 392 शिकायतें दर्ज की गईं, जो वाकई शर्मनाक है.
रैगिंग के मामलों में देश में तीसरे नंबर पर MP
दरअसल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर लगातार नियम बनाए हैं, फिर भी रैगिंग का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. UGC की नेशनल एंटी-रैगिंग मॉनिटरिंग कमिटी की एक अहम बैठक में पेश की गई हालिया रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश के लिए चिंता बढ़ा दी है; इस रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, रैगिंग की घटनाओं के मामले में राज्य अब देश भर में तीसरे स्थान पर है.
कुल 392 शिकायतें दर्ज
यह विस्तृत रिपोर्ट अप्रैल 2022 और फरवरी 2026 के बीच दर्ज की गई शिकायतों पर आधारित है. इस दौरान, अकेले मध्य प्रदेश में रैगिंग से जुड़ी कुल 392 गंभीर शिकायतें आधिकारिक तौर पर दर्ज की गईं, जो यह बताती हैं कि कड़े कानूनों के बावजूद शिक्षण संस्थानों में जूनियर छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी है.
अगर राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां रैगिंग की सबसे ज़्यादा 447 शिकायतें दर्ज की गई हैं. पश्चिम बंगाल 442 शिकायतों के साथ दूसरे स्थान पर है. इस रिपोर्ट के आने से मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एंटी-रैगिंग कमेटियों की प्रभावशीलता और सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
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