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MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश, CM के निर्देश पर 2024 से हुए थे बंद

MP RTO News: मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट फिर से खुलेंगे. हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने जनहित में याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर सभी चेक पोस्ट दोबारा शुरू करें.

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:16 PM IST
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MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश, CM के निर्देश पर 2024 से हुए थे बंद

MP RTO News: मध्यप्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में बंद पड़े सभी आरटीओं चेक पोस्ट को 30 दिनों के भीतर दोबार शुरू किया जाए.

भारी वाहनों की जांच और हादसों को रोकने के लिए चेक पोस्ट जरूरी है. राज्य सरकार ने 30 जून 2024 के बाद प्रदेश भर में आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए थे. यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था. इसके बाद परिवहन विभाग ने जांच व्यवस्था समाप्त कर दी थी, जिसे सड़कों पर निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे थे. इसी फैसले के खिलाफ रजनीश त्रिपाठी ने एक याचिका 2025 में हाई कोर्ट में दायर की थी. उन्होंने परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह सहित कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया था. 

 30 दिनों के भीतर चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने का आदेश
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जुबिन प्रसाद और भानु प्रकाश ने दलील दी थी कि चेक पोस्ट बंद होने से ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े हैं. जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है. शासन की ओर से अधिवक्ता अंजली मिश्रा ने अदालत में जवाब पेश किया, लेकिन कोर्ट ने दलील को संतोषजनक नहीं मान. जस्टिस विशाल मिश्रा ने टिप्पणी की विभागीय अधिकारियों का रवैया कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना के समान है. कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन करना अनिवार्य है, चाहे विभाग अन्य विकल्प क्यों न अपनाएं. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर सभी चेक पोस्ट दोबारा शुरू की जाए. अगर इस अवधि में आदेश का पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता अवमानना याचिका दायर कर सकता है.

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