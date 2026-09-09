Add Zee Business As A Preferred Source
App

दुबई में MP को मिली बंपर डील: हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, बरसेंगी नौकरियां!

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दुबई दौरा मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहद सफल रहा है. इस दौरे के दौरान राज्य को ₹53,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 09, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:13 AM IST
दुबई में MP को मिली बंपर डील: हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, बरसेंगी नौकरियां!

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल: स्टाइपेंड की मांग पर अड़े डॉक्टर्स, आज भी OPD बंद
2
3
4
5