दुबई में MP को मिली बंपर डील: हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, बरसेंगी नौकरियां!

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मध्य प्रदेश के लिए दुबई से बहुत अच्छी खबर आई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा के दौरान प्रदेश को 53 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इस दौरान सीएम ने कई प्रमुख निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं. उन्होंने निवेशकों को बताया कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए कितनी अच्छी सुविधाएं और नीतियां हैं. इन बैठकों के बाद कई ग्लोबल कंपनियों ने MP में पैसा लगाने में दिलचस्पी दिखाई है. खासकर सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर में बड़ा निवेश आने की उम्मीद है. अगर ये प्रस्ताव जमीन पर उतरे तो प्रदेश में हजारों युवाओं को नई नौकरियां भी मिलेंगी. साथ ही प्रदेश में सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन का दायरा भी बढ़ेगा.
उद्योगपतियों को एमपी आने का दिया न्यौता
बता दें कि दुबई में चल रही एआईएम कांग्रेस-2026 के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों से मुलाकात की. ताज दुबई में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर के बड़े उद्योगपतियों के साथ बातचीत की. सीएम ने कहा कि इन सभी सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में निवेश की काफी संभावनाएं हैं. राज्य सरकार निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है. इस दौरान उन्होंने सभी उद्योगपतियों को 2027 में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया.
राणा होल्डिंग्स करेगी ₹35,200 करोड़ का निवेश
निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ी भागीदारी राणा होल्डिंग्स की है, जिसने अकेले ₹35,200 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है. इस बड़े निवेश का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर खासकर सोलर पावर और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को विकसित करने में लगाया जाएगा, जिससे राज्य देश में एक प्रमुख क्लीन एनर्जी हब बन सकेगा. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है. इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ-साथ क्लीन एनर्जी का उत्पादन भी बढ़ेगा.
सीएम मोहन ने निवेशकों से की वन-टू-वन बैठकें
दरअसल, दुबई में CM मोहन यादव ने कई अंतरराष्ट्रीय उद्योगपतियों के साथ आमने-सामने बैठकें कीं और उन्हें राज्य में मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी दी. इस दौरान राज्य के औद्योगिक विकास के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, जब MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) को प्रतिष्ठित AIM इन्वेस्टमेंट्स अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया. यह यात्रा न केवल राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, बल्कि मध्य प्रदेश की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करेगी.
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