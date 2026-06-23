मध्य प्रदेश को मत्स्य पालन (मछली पालन) के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर और देश का एक बड़ा केंद्र बनाने के लिए मोहन सरकार ने कमर कस ली है. राज्य की नई एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के लागू होते ही प्रदेश में इस सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा निवेश आने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने अब केवल पारंपरिक मछली पालन तक सीमित न रहकर सूबे में मोती (पर्ल) उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कड़े रुख और आगामी ढाई साल में मछली बीज के आयात को पूरी तरह बंद कर हर जिले में अपनी हेचरी स्थापित करने के विजन से साफ है कि मध्य प्रदेश अब मत्स्य क्रांति के एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है.