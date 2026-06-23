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मछली पालन में देश का 'हब' बनेगा MP, ₹9 हजार करोड़ के निवेश के साथ मोती उत्पादन की भी तैयारी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा की. राज्य की नई एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के लागू होते ही प्रदेश में इस सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा निवेश आने का रास्ता साफ हो गया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 23, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:08 PM IST
मछली पालन में देश का 'हब' बनेगा MP, ₹9 हजार करोड़ के निवेश के साथ मोती उत्पादन की भी तैयारी

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