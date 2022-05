फेल हुए बच्चों के लिए खुशखबरी, MP सरकार की रुक जाना नहीं स्कीम में 15 मई तक आवेदन कर उठाएं फायदा

एमपी बोर्ड रिजल्ट में फेल हुए बच्चों को पास होने का सरकार एक और मौका देगी. शिवराज सरकार और मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) की रुक जाना नहीं योजना के जरिए इन बच्चों को पास होने का एक और मौका मिलेगा. हाल ही में MP बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए थे.