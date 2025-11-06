SIR के बाद कहीं वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया नाम? घर बैठे ऐसे करें चेक, यहां जानें आसान तरीका

How to Check Name in Voter List Online: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देश पर 4 नवंबर 2025 से मध्य प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी वोटरों की सफाई करना है. लेकिन, इस अभियान के शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश में कई मतदाताओं के मन में यह आशंका है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से हट तो नहीं गया है. हालांकि, वोटर्स को घबराने के जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित और सटीक बनाने के लिए यह प्रक्रिया चलाई गई है और किसी भी वैध वोटर के नाम नहीं कटेंगे. लेकिन, अगर आपके मन में भी ये आशंका है तो हम आपको आसान प्रोसेस बता रहे हैं, जिससे आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

घर बैठे चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम

यदि आप भी इस बात से चिंतित हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट से कहीं आपका भी नाम तो नहीं कट गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. निर्वाचन आयोग (ECI) ने घर बैठे ही ऑनलाइन नाम चेक करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराई है. हम आपको वह सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप कुछ ही मिनटों में वोटर लिस्ट में अपना नाम (How to Check Name in Voter List) चेक कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें चेक वोटर लिस्ट में अपना नाम

1. सबसे पहले CEO Madhya Pradesh की https://ceomadhyapradesh.nic.in या National Voter Service Portal (NVSP) की वेबाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं.

2. इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर Search Your Name in Voter List पर क्लिक करें.

3. इसके बाद Search by EPIC/Search by Details/Search by Mobile तीनों ऑप्शन में से कोई एक चुनें.

4. Search by EPIC चुनते हैं हैं तो ड्रॉप-डाउन लिस्ट से पसंदीदा भाषा चुनें, वोटर आईडी नंबर (EPIC Number) डालें और ड्रॉप डाउन से राज्य चुनकर Captcha Code डालें. अगर Search by Details चुनते हैं तो सभी जानकारी भरकर राज्य, भाषा, नाम, रिश्तेदार का नाम, जन्मतिथि/आयु, लिंग, जिला, विधानसभा और Captcha Code डालें. अगर Search by Mobile चुनते हैं तो राज्य, भाषा का चयन करें और मोबाइल नंबर, Captcha Code और OTP डालें.

5. इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो आपका नाम मतदाता विवरण के साथ स्क्रीन पर आ जाएगा. यदि 'कोई रिकॉर्ड नहीं मिला' नजर आता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए राज्य चुनाव कार्यालय से संपर्क करना होगा.

ये भी पढ़ें- 'SIR' में लापरवाही नहीं चलेगी, कलेक्टर ने देर रात BLO को किया बर्खास्त, जानिए कारण

मैसेज के जरिए वोटर लिस्ट में चेक करें अपना नाम

आप मैसेज के जरिए भी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए मैसेज बॉक्स में ECI<space><EPIC No> टाइप करें और 1950 नंबर पर सेंड कर दें. इसके बाद आपको एक ऑटो-जनरेटेड मैसेज मिलेगा, जिसमें आपके EPIC नंबर की जानकारी दी जाएगी. इसमें मतदाता सूची में आपका नाम और अन्य विवरण दिखाई देंगे.

IVR के जरिए भी चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम

मैसेज के अलावा आप IVR के जरिए भी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें और फिर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस (Interactive Voice Response) आपको अपनी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए कहेगा. भाषा चुनने के बाद आगे के स्टेप्स का पालन करें और मतदाता पहचान पत्र स्थिति विकल्प चुनें. इसके बाद EPIC नंबर दें और आपको आपको वोटर लिस्ट की जानकारी दे दी जाएगी.