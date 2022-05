''मेरे इंदौर के लिए भी कुछ कीजिए'', स्टार्टअप करने वाले युवा से PM मोदी की अपील

इंदौर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया, इस दौरान उन्होंने इस आयोजन के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार को बधाई भी दी. जबकि स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करने से पहले उन्होंने प्रदेश के तीन युवाओं से संवाद भी किया. जहां युवाओं ने स्टार्टअप के दौरान के अनुभव और चुनौतियों के बारे में पीएम को जानकारी दी. वहीं इस आयोजन के लिए सीएम शिवराज ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद किया.

Madhya Pradesh Startup Policy will promote startup ecosystem and help nurture young entrepreneurs. https://t.co/ciC9gxCuWx

