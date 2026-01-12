छात्रों के भविष्य से खिलवाड़! पास कराने के नाम पर ठगी, MP बोर्ड की चेतावनी

MPSOS Helpline Number: मध्य प्रदेश में ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम पर इन दिनों साइबर ठग बहुत चालाकी से खेल खेल रहे हैं. दरअसल, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ऐसी कई शिकायतें सामने आ रही हैं, जहां शातिर लोग खुद को बोर्ड का अधिकारी बताकर परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को फोन कर रहे हैं. यह ठग पहले बच्चों को डर दिखाते हैं, कि वे परीक्षा में फेल हो गए हैं या फिर होने वाले हैं. इसके बाद पास कराने या नंबर बढ़वाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं. सबसे खास बात यह है कि यह ठग सीधे छात्रों को निशाना बना रहे हैं.

बोर्ड को जब लगातार फोन कॉल और ठगी की शिकायतें मिलने लगी, तब इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. जांच में पता चला है कि जिन नामों और पदों का हवाला देकर कॉल किया जाता है, वे नाम बोर्ड कार्यालय में कहीं पर दर्ज नहीं होते हैं. यानि ठग पूरी तरह से फर्जी पहचान बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. बोर्ड की तरफ से साफ कहा गया है कि उसके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की तरफ से इस तरह से छात्रों को फोन नहीं किया जाता है. इतना ही नहीं, जो रिजल्ट से जुड़ी जानकारी होती है, उसे सिर्फ आधिकारिक माध्यम से दी जाती है, न कि किसी कॉल के जरिए.

पहले सही जानकारी लें

ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि पैसे के बदले किसी भी छात्र को पास कराना पूरी तरह से नामुमकिन है. परीक्षार्थियों का परिणाम केवल और केवल उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे गए जवाबों के आधार पर ही तैयार किया जाता है. इसमें किसी तरह की सिफारिश, लेन-देन या दबाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है. बोर्ड ने अभिभावकों से अपील की है, कि वे बच्चों को डराने वाली ऐसी बातों पर तुरंत भरोसा न करें. पहले सही जानकारी प्राप्त करें, ताकि इस तरीके के ठगों से बचा जा सके.

हेल्पलाइन नंबर जारी

वहीं बोर्ड की तरफ से एक आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. कहा गया है कि अगर किसी भी बोर्ड के नाम पर संदिग्ध कॉल, मैसेज या पैसों की डिमांड से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत हेल्पलाइन नंबर 07552671066 पर संपर्क कर सकते हैं. वहीं बोर्ड का कहना है कि समय पर सूचना मिलने से ठगों तक पहुंचाने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलती है. इसलिए किसी भी तरह की शंका होने पर चुप रहने के बजाय तुरंत बोर्ड को जानकारी देना जरूरी है.

