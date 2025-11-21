खान सर की कोचिंग में पढ़ने आई थी, नौकरी के बहाने रेड लाइट एरिया में बेची गई, MP की छात्रा ने खेत में छिपकर बचाई जान

MP Girl Escapes Red Light Area-बिहार के किशनगंज में मध्यप्रदेश की एक युवती सेक्स रैकेट के चंगुल से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रही. मौका मिलते ही वह बिशनपुर के रेड लाइट एरिया में चोरी-छिपे भाग निकली और करीब दो घंटे तक धान के खेत में छिपी रही. बाद में दारुल उलूम चौक के पाद संदिग्ध हालत में घूमने देख पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की, इसके बाद इस वारदात का खुलासा हुआ.

शनिवार को पहुंचेगे परिजन

यह पूरी घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने युवती को सुरक्षित थाने में रखा है और उसक परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. युवती का परिवार शनिवार को मध्यप्रदेश से किशनगंज पहुंचेगा. इसके बाद युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा. युवती ने बताया कि वह पढ़ना चाहती थी, इसलिए घर से भाग निकली थी.

शादी से बचने के लिए भागी

पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह मध्यप्रदेश की रहने वाली है और गरीब परिवार से आती है. वह पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन माता-पिता जबरन शादी करवाने पर अड़े थे. इसी कारण वह अकेले ही पटना पढ़ाई करके निकल आई. उसने बताया कि उसने खान सर के बारे में काफी सुना था, इसलिए पटना पहुंचकर उनसे मुलाकात की. खान सर ने पढ़ाई करने में मदद का भरोसा दिया, लेकिन रहने और खाने का इंतजाम खुद करने को कहा.

मॉल में करने लगी नौकरी

इसके बाद युवती एक मॉल में नौकरी करने लगी. मॉल में उसकी मुलाकात किशनगंज के बिशनपुर की रहने वाली दो लड़कियों से हुई. उन्होंने उसे कपड़े की पैकिंग का काम दिलाने का लालच दिया और कहा कि वहां अच्छी कमाई होती है. भरोसा कर युवती उनके साथ किशनगंज आ गई. लेकिन यहां दोनों लड़कियों ने उसे धोखे से बिशनपुर रेड लाइट एरिया में बेच दिया.

एक महीने तक बंधक बनाकर रखा

पिछले एक महीने से उसे वहीं बंधक बनाकर रखा गया था. वह कई बार भागने की कोशिश करती, लेकिन पकड़ी जाती और उसके साथ मारपीट का जाती. दो दिन पहले भी उसे बुरी तरह पीटा गया था. बहादुरगंज थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि युवती को सुरक्षित रखा गया है. परिजनों को जानकारी दे दी गई है. युवती के बयान और उसके बताए गए तथ्यों के आधार पर पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

