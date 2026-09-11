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PM मोदी के जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, MP में 50 लाख लोगों की होगी मुफ्त रजिस्ट्री, प्रदेश में जलाए जाएंगे 58 लाख आशीर्वाद के दीपक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से दो अभियान शुरू होंगे. स्वामित्व अभियान के तहत 50 लाख से अधिक ग्रामीणों को आबादी की जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही 17 सिंतबर की शाम प्रदेशभर में 58 लाख आशीर्वाद के दीए जलाए जाएंगे.

Written ByPooja
Published: Sep 11, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:30 AM IST
PM मोदी के जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, MP में 50 लाख लोगों की होगी मुफ्त रजिस्ट्री, प्रदेश में जलाए जाएंगे 58 लाख आशीर्वाद के दीपक

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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