/PM मोदी के जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, MP में 50 लाख लोगों की होगी मुफ्त रजिस्ट्री, प्रदेश में जलाए जाएंगे 58 लाख आशीर्वाद के दीपक

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में दो बड़े अभियान शुरू किए जाएंगे. इनमें स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान और सेवा संकल्प अभियान शामिल हैं. स्वामित्व अभियान के तहत आबादी की जमीन पर काबिज लोगों को उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री सरकार की ओर से मुफ्त में कराकर दी जाएगी. इससे प्रदेश के 50 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही 17 सितंबर को शाम 7 बजे पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 58 लाख आशीर्वाद के दीपक जलाए जाएंगे. सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में दोनों अभियानों की तैयारियां पूरी करने और इन्हें उत्सव के रूप में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभाग के कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे दोनों अभियानों को एक उत्सव के रूप में आयोजित करें. उन्होंने जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
प्रॉपर्टी का मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
स्वामित्व अभियान के तहत राज्य के 41,568 गांवों में 68.47 लाख भूखंडों का सर्वे पूरा हो चुका है. अब 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम पर प्रॉपर्टी का मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके लिए पंचायत सेस और अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से छूट का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है. यह अभियान 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन चरणों में चलाया जाएगा.
सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को इस अभियान का नेतृत्व खुद करने का निर्देश दिए हैं. जिला, जोन और सेक्टर स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के तय समय-सीमा के भीतर लाभ मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे. मुख्य सचिव अशोक बरनवाल ने सरपंच, सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर संयुक्त रूप से कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है. इन कैंपों में हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कम से कम 30 से 40 रजिस्ट्रेशन पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है.
58 लाख दीपक जलाए जाएंगे
17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा से संकल्प अभियान का पहला बड़ा कार्यक्रम आशीर्वाद का दीपक होगा. शाम 7 बजे राज्य भर में लाभार्थी परिवारों के घरों के साथ-साथ चुनिंदा ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों पर एक साथ 58 लाख दीपक जलाए जाएंगे. उज्जैन के श्री महाकाल महालोक में 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दीये जलाने की तैयारी चल रही है. इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी शामिल करने की योजना है. इसके बाद 13 अलग-अलग जन-सेवा पहलों के जरिए इस अभियान को 17 अक्टूबर तक आगे बढ़ाया जाएगा.
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