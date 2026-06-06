एमपी में 8 जून से शिक्षकों के होंगे तबादले, जानिए पहले किसे मिलेगी प्राथमिकता?

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MP Teacher Transfer News: मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से साल 2026 की तबादला नीति जारी कर दी गई है. लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन का मौका मिलेगा. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी. इस बार तबादलों को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है ताकि शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से पूरे हो सकें.
इस व्यवस्था के माध्यम से सबसे पहले प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे. इसके बाद रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे. अंतर्जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन लिए जाएंगे, जबकि जिला, संभाग और राज्य कैडर के स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. वहीं विभाग की तरफ से कहा गया है कि पहले स्कूलों और संस्थानों की जरूरत के अनुसार पदस्थापना की जाएगी, उसके बाद शिक्षकों की पसंद और विकल्पों पर विचार होगा.
किसका-कहां होगा ट्रांसफर?
तबादला नीति में सरप्लस यानी अतिशेष शिक्षकों पर भी विशेष फोकस किया गया है. जिन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है. इसके लिए एजुकेशन पोर्टल पर सभी स्कूलों का डेटा उपलब्ध रहेगा. विभाग ने साफ किया है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए जरूरत पड़ने पर शैक्षणिक सत्र के बीच भी अतिशेष शिक्षकों के तबादले किए जा सकेंगे. इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
वहीं विभाग का कहना है कि किसी स्कूल में सामान्य रूप से सबसे लंबे समय से कार्यरत शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा. हालांकि, यदि पिछले दो वर्षों में आए शिक्षक के कारण सरप्लस की स्थिति बनी है तो उसे प्राथमिक रूप से अतिशेष माना जाएगा. वहीं जो शिक्षक मूल पद के साथ उच्च पद का प्रभार भी संभाल रहे हैं, उनमें उच्च पद का प्रभार प्राप्त शिक्षक को अतिशेष की श्रेणी में रखा जाएगा. ऐसे शिक्षकों को भी स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
तबादलों के लिए कार्यक्रम तय
स्वैच्छिक तबादलों के लिए विभाग ने अलग कार्यक्रम तय किया है. 18 जून को रिक्त पदों की सूची पोर्टल पर जारी होगी. इसके बाद 19 से 23 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे. 24 से 26 जून तक डेटा प्रोसेसिंग और अनुमोदन होगा, जबकि 28 से 30 जून के बीच स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे. इसके बाद शिक्षकों को कार्यमुक्त होकर नई पदस्थापना पर ज्वाइन करना होगा. यदि किसी को आपत्ति होगी तो वह 1 से 7 जुलाई के बीच ऑनलाइन अभ्यावेदन दे सकेगा.
इन शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता
नई नीति में कई वर्गों को प्राथमिकता देने का प्रावधान भी रखा गया है. बोर्ड परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों, महिला सरप्लस शिक्षकों, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों, पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापना चाहने वालों, दिव्यांग शिक्षकों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं, राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी. वहीं जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय बचा है, उनका सामान्य प्रशासनिक तबादला नहीं किया जाएगा.
नई नीति को लेकर कुछ आपत्तियां
हालांकि, नई नीति को लेकर शिक्षक संगठनों ने कुछ आपत्तियां भी उठाई हैं. शासकीय शिक्षक संगठन ने स्वैच्छिक तबादलों में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता पर सवाल खड़े किए हैं. संगठन का कहना है कि इससे कई पात्र शिक्षक लाभ से वंचित हो सकते हैं. दूसरी ओर शासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी.
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