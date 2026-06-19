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MP Teacher Transfers: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में अपनी पसंद की जगह तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो रही है. प्रदेश के नियमित शिक्षक 19 से 23 जून तक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. शिक्षक 23 जून तक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि ट्रांसफर ऑर्डर 28 से 30 जून के बीच जारी किए जाएंगे.
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार केवल 90 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले शिक्षक ही तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे. कम उपस्थिति वाले शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. वहीं जनगणना कार्य में लगे शिक्षिकों के तबादले फिलहाल नहीं किए जाएंगे.
90 प्रतिशत ई-हाजिरी अनिवार्य
इससे पहले आवेदन प्रक्रिया गुरुवार को शुरू होनी थी, लेकिन खाली पदों की सूची समय पर पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण तारीख टाल दी गई. शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि, मौजूदा नियमों के कारण राज्य के लगभग 95 प्रतिशत शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं. उन्होंने बताया कि विभाग ने तबादलों के लिए 90 प्रतिशत ई-हाजिरी अनिवार्य की है और यह शर्त कई शिक्षकों के लिए एक चुनौती बन गई है.
80,000 शिक्षक जनगणना के कार्य में जुटे हुए हैं
नई पॉलिसी के तहत जनगणना के काम में लगे शिक्षकों को स्वेच्छा से ट्रांसफर (voluntary transfer) पाने की पात्रता से बाहर रखा गया है. राज्य में अभी लगभग 80,000 शिक्षक जनगणना के काम में लगे हुए हैं. विभाग ने साफ किया है कि ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. यहां तक कि पहले जारी किए गए प्रशासनिक ट्रांसफर ऑर्डर भी उनकी ड्यूटी की अवधि के दौरान अपने-आप रद्द माने जाएंगे.
शिक्षकों का मांग
टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से ई-अटेंडेंस, जनगणना ड्यूटी और कम से कम सर्विस पीरियड जैसी शर्तों में व्यावहारिक छूट देने की मांग की है. उनका कहना है कि हजारों शिक्षक जो परिवार, सेहत और दूसरी निजी वजहों से सालों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं. इन नियमों के कारण राहत के बजाय निराशा का सामना कर रहे हैं.एमपी में नियमित शिक्षकों की संख्या है लगभग 1.75 लाख है.
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