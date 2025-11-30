Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3024030
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मध्य प्रदेश से एक आतंकी गिरफ्तार! दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं तार

MP Terror Arrest: दिल्ली पुलिस ने एमपी, यूपी और पंजाब से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है. आशंका जताई जा रही है, कि इन आतंकियों के तार दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस और एनआईए मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश से एक आतंकी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश से एक आतंकी गिरफ्तार

Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एमपी, यूपी और पंजाब से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. आशंका जताई जा रही है कि इन गिरफ्तार आतंकियों का कनेक्शन हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ा हो सकता है. गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई से सुरक्षा एजेंसियों को नया सुराग मिला है. फिलहाल सभी को कड़ी निगरानी में रखकर पूछताछ चल रही है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों का नेटवर्क उत्तर भारत में फैला था और ये लोग ISI और आतंकी शहजाद से संपर्क में थे. स्पेशल सेल पिछले कई दिनों से इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी. लगातार निगरानी और खुफिया इनपुट मिलने के बाद अलग-अलग राज्यों में छापेमारी की गई और इन्हें हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद इनसे कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.

गहनता से हो रही जांच
वहीं स्पेशल सेल की कार्रवाई खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली धमाके का शक इन गिरफ्तारियों से जुड़ता दिख रहा है. पुलिस को संदेह है कि इन आरोपियों की किसी न किसी रूप में उस धमाके में भूमिका हो सकती है. इसी वजह से अब पूछताछ और तेज कर दी गई है. जांच टीम धमाके की साजिश, इसके जरिए जुड़ाव और बाकी संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द होगा बड़ा खुलासा
दिल्ली धमाके की तह तक पहुंचने के लिए सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि कई बड़ी एजेंसियां भी मैदान में हैं. एनआईए ने बीते दिनों जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों से कई संदिग्धों को पकड़ा है. सभी से लगातार पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि अलग-अलग राज्यों से हो रही गिरफ्तारियों से मामले की कड़ियां एक-दूसरे से जुड़ रही हैं और जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp terror arrest

Trending news

dantewada news
नक्सलियों की अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, 37 माओवादी हथियार डालकर सिस्टम के सामने झुके
gwalior news
पति चुपके से कर रहा था दूसरी शादी, पत्नी ने पहुंचकर किया हाई-वोल्टेज ड्रामा, रुकवाईं
jabalpur news
जबलपुर की ये BLO हुई Famous! प्रशासन ने कराई हवाई यात्रा, जानिए क्यों
Rajnandgaon news
राजनांदगांव में 80 लाख की बड़ी ठगी, फर्जी कोर्टरूम दिखाकर बुजुर्ग महिला को फंसाया
ujjain news
CM मोहन के बेटे की आज होगी शादी, 22 जोड़े एक साथ लेंगे फेरे; घोड़ी-बग्गियों में सवार
dhirendra shastri
एलन मस्क भी इस टेंशन में है कि...धीरेंद्र शास्त्री बोले- इच्छाओं का घड़ा नहीं भरता
mp news
52 बार SORRY बोलने के बाद तीसरी मंजिल से कूदा छात्र, स्कूल पर लगे गंभीर आरोप
ujjain news
फर्जी डिग्री वाली महिला डॉक्टर अरेस्ट, चला रही थी अवैध क्लिनिक, पुलिस कर रही जांच
bhind news
भिंड की एक रात…और कैमरे में कैद हुआ कुछ ऐसा कि पुलिस भी चौंक गई
bhopal jabalpur nh45
जंगल के बीचों बीच गुजरा हाईटेक हाईवे! NH-45 पर झटके देकर ड्राइवर को करेगा अलर्ट