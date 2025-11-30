मध्य प्रदेश से एक आतंकी गिरफ्तार! दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं तार

Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एमपी, यूपी और पंजाब से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. आशंका जताई जा रही है कि इन गिरफ्तार आतंकियों का कनेक्शन हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ा हो सकता है. गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई से सुरक्षा एजेंसियों को नया सुराग मिला है. फिलहाल सभी को कड़ी निगरानी में रखकर पूछताछ चल रही है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों का नेटवर्क उत्तर भारत में फैला था और ये लोग ISI और आतंकी शहजाद से संपर्क में थे. स्पेशल सेल पिछले कई दिनों से इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी. लगातार निगरानी और खुफिया इनपुट मिलने के बाद अलग-अलग राज्यों में छापेमारी की गई और इन्हें हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद इनसे कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.

गहनता से हो रही जांच

वहीं स्पेशल सेल की कार्रवाई खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली धमाके का शक इन गिरफ्तारियों से जुड़ता दिख रहा है. पुलिस को संदेह है कि इन आरोपियों की किसी न किसी रूप में उस धमाके में भूमिका हो सकती है. इसी वजह से अब पूछताछ और तेज कर दी गई है. जांच टीम धमाके की साजिश, इसके जरिए जुड़ाव और बाकी संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

जल्द होगा बड़ा खुलासा

दिल्ली धमाके की तह तक पहुंचने के लिए सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि कई बड़ी एजेंसियां भी मैदान में हैं. एनआईए ने बीते दिनों जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों से कई संदिग्धों को पकड़ा है. सभी से लगातार पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि अलग-अलग राज्यों से हो रही गिरफ्तारियों से मामले की कड़ियां एक-दूसरे से जुड़ रही हैं और जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है.

