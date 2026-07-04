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भारत-जर्मनी की दोस्ती को और मजबूत करेगा MP; ऊर्जा क्षेत्र में ₹1120 करोड़ का निवेश, CM मोहन यादव बोले- दोनों देश भाइयों जैसे

केएफडब्ल्यू बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अवगत कराया गया कि एनर्जी रिफार्म प्रोग्राम के तहत वितरण कंपनियों में स्मार्ट मीटर की स्थापना एवं फीडर विभक्तिकरण कार्य के लिए लगभग 1120 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 04, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:11 PM IST
भारत-जर्मनी की दोस्ती को और मजबूत करेगा MP; ऊर्जा क्षेत्र में ₹1120 करोड़ का निवेश, CM मोहन यादव बोले- दोनों देश भाइयों जैसे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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