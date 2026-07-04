/भारत-जर्मनी की दोस्ती को और मजबूत करेगा MP; ऊर्जा क्षेत्र में ₹1120 करोड़ का निवेश, CM मोहन यादव बोले- दोनों देश भाइयों जैसे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 जुलाई को जर्मनी के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मंत्रालय में भेंट की. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मध्यप्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी के केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी बोर्ड की सदस्या एवं बैंक की सीईओ क्रिस्टियाने लाईबेक, कंट्री डायरेक्टर वूल्फन मूथ, जर्मन दूतावास के प्रतिनिधि गॉटफ्रीड वॉन और अन्य सदस्य, प्रबंध संचालक मप्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड चंद्रमौली शुक्ला, विशेष गढ़पाले सहित केन्द्र सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे.