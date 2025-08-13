MP News Today 13 August 2025: आज मध्य प्रदेश में कहां-क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
Advertisement
MP News Today 13 August 2025: आज मध्य प्रदेश में कहां-क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 13 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में मंगलवार यानि 13 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:38 AM IST
MP Breaking News Today
MP Breaking News Today

MP News Today 13 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज मंगलवार यानी 13 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

आज SIT जांच रिपोर्ट करेगी पेश
ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था. इसी विवादित बयान के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. इसके अलावा, इस मामले की जांच रिपोर्ट, आज एसआईटी की टीम कोर्ट में पेश करेगी. 

मध्य प्रदेश में मौसम के समाचार
मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी बारिश, तो कभी धूप निकल रही है. जिससे कई शहरों में दिन में तापमान बढ़ रहा है. इनमें खजुराहो, टीकमगढ़, रतलाम, पृथ्वीपुर समेत कई जिले शामिल हैं. खजुराहो का सबसे ज्यादा 35.2 डिग्री तापमान रहा है. वहीं पचमढ़ी सबसे ठंडी जगह रही है.

आज MP में सोना-चांदी की कीमतें 
मध्य प्रदेश में सोना-चांदी की कीमतों में काफी बदलाव देखने को मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी सोना-चांदी सस्ता देखने को मिला है. आइए इंदौर, भोपाल और रायपुर में आज के ताजा भाव के बारे में जानते हैं. 

उज्जैन में देशभक्ति का गहराया रंग 
स्वतंत्रता दिवस से पहले उज्जैन में देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो गया, जब हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग ने पूरे शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. तिरंगे की शान और जोश से सराबोर इस यात्रा में पुलिस अधिकारी, जवान और शहरवासी एक साथ देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए.

भोपाल में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई
भोपाल के कलखेड़ा इलाके में अवैध प्लॉटिंग और फार्म हाउस निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. चिन्हित किए गए अवैध निर्माण स्थलों पर प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर चलाकर इन्हें तोड़ दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि किसी तरह की बाधा न आए.

बेलढाना में बीती रात दर्दनाक हादसा
दमोह जिले के तेन्दूखेडा ब्लाक के बेलढाना गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां खेत मे काम करने गए एक किसान को करंट ने अपनी चपेट में लिया और मौके पर ही किसान ने दम तोड़ दिया. 53 साल के किसान मंगल केवट अपने खेत मे काम करने गए थे और यहां बिछी बिजली लाइन की चपेट में आ गए.

 

Balrampur: सावन खत्म होते ही मटन को लेकर महाभारत! बकरा लेकर जा रहे युवकों की धुनाई
मंत्री शाह के विवादित बयान केस की जांच पूरी! आज SC के सामने SIT पेश करेगी रिपोर्ट
ताप्ती घाट में चट्टान से निकली आग, मां काली का चमत्कार मानकर पूजा करने लगे लोग
नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट, दतिया में मचा सियासी तूफान, महिला ने दी सफाई
झाड़-फूंक के चक्कर में गई मां और दो बेटों की जान, सोते समय सांप ने डसा
क्या MP में फैल रहा है ये खतरनाक वायरस? डिंडोरी में बच्चे की मौत से दहशत
इश्क ने बनाया चोर! बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने गर्लफ्रेंड ने रची साजिश, कर डाली चोरी
अरे बाप रे! झाबुआ में जिंदा आदमी की निकाल दी अर्थी, नाचते गाते हुए दी गई अंतिम विदाई
कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के आदेश को बताया राजनीतिक स्टंट, BJP से पूछा सवाल
पैसों के विवाद में हैवान बना मजदूर, दूसरे की उंगली चबाकर काट दी, दहल उठा इलाका
