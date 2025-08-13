MP News Today 13 August 2025: आज मध्य प्रदेश में कहां-क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें

MP News Today 13 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज मंगलवार यानी 13 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

आज SIT जांच रिपोर्ट करेगी पेश

ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था. इसी विवादित बयान के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. इसके अलावा, इस मामले की जांच रिपोर्ट, आज एसआईटी की टीम कोर्ट में पेश करेगी.

मध्य प्रदेश में मौसम के समाचार

मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी बारिश, तो कभी धूप निकल रही है. जिससे कई शहरों में दिन में तापमान बढ़ रहा है. इनमें खजुराहो, टीकमगढ़, रतलाम, पृथ्वीपुर समेत कई जिले शामिल हैं. खजुराहो का सबसे ज्यादा 35.2 डिग्री तापमान रहा है. वहीं पचमढ़ी सबसे ठंडी जगह रही है.

आज MP में सोना-चांदी की कीमतें

मध्य प्रदेश में सोना-चांदी की कीमतों में काफी बदलाव देखने को मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी सोना-चांदी सस्ता देखने को मिला है. आइए इंदौर, भोपाल और रायपुर में आज के ताजा भाव के बारे में जानते हैं.

उज्जैन में देशभक्ति का गहराया रंग

स्वतंत्रता दिवस से पहले उज्जैन में देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो गया, जब हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग ने पूरे शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. तिरंगे की शान और जोश से सराबोर इस यात्रा में पुलिस अधिकारी, जवान और शहरवासी एक साथ देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए.

भोपाल में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई

भोपाल के कलखेड़ा इलाके में अवैध प्लॉटिंग और फार्म हाउस निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. चिन्हित किए गए अवैध निर्माण स्थलों पर प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर चलाकर इन्हें तोड़ दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि किसी तरह की बाधा न आए.

बेलढाना में बीती रात दर्दनाक हादसा

दमोह जिले के तेन्दूखेडा ब्लाक के बेलढाना गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां खेत मे काम करने गए एक किसान को करंट ने अपनी चपेट में लिया और मौके पर ही किसान ने दम तोड़ दिया. 53 साल के किसान मंगल केवट अपने खेत मे काम करने गए थे और यहां बिछी बिजली लाइन की चपेट में आ गए.