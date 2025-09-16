MP Today Live: भोपाल RGPV में रैगिंग मामला, CM हेल्पलाइन में 5 लापरवाह अधिकारी होंगे निलंबित, पढ़ें 16 सितंबर की बड़ी खबरें
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2924086
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Today Live: भोपाल RGPV में रैगिंग मामला, CM हेल्पलाइन में 5 लापरवाह अधिकारी होंगे निलंबित, पढ़ें 16 सितंबर की बड़ी खबरें

MP Today Live News: मंगलवार, 16 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की सभी बड़ी खबरें जानने के zeempcg से जुड़े रहें. यहां आपको बस एक क्लिक में सारी जानकारी मिल जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Today Live: भोपाल RGPV में रैगिंग मामला, CM हेल्पलाइन में 5 लापरवाह अधिकारी होंगे निलंबित, पढ़ें 16 सितंबर की बड़ी खबरें

MP Today Live Update: आज यानी 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या ज़िलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रहेगी. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा घटनाओं की जानकारी पाने के लिए zeempcg पर क्लिक करें.

 CM हेल्पलाइन में 5 लापरवाह अधिकारी होंगे निलंबित
मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले पांच अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है. इन अफसरों ने 80% से कम शिकायतों का निराकरण किया था, जिसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया गया था. अब, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इन पांचों को निलंबित करने के लिए संभागीय कमिश्नर संजीव सिंह को पत्र लिखने का निर्णय लिया है.

भोपाल RGPV में रैगिंग मामला
भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में एक चौंकाने वाला रैगिंग का मामला सामने आया है. हॉस्टल में रहने वाले कुछ सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना में तीन जूनियर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

MP Today Livemp news

Trending news

bhopal news
भोपाल के 30 इलाकों में आज फिर होगी बिजली कटौती, इतने घंटे गुल रहेगी लाइट, जानें
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, आदेश जारी
mp news
MP में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,20 IAS इधर से उधर,देखें किसे कहां मिली जिम्मेदारी
Indore truck accident
पुलिस की लापारवाही या ड्राइवर की गलती, इंदौर में ट्रक ने 15 लोगों को कैसे रौंदा?
Bhind
तीन राज्यों में आतंक, लग्जरी कार से रेकी; भिंड पुलिस के जाल में फंसा चोर गिरोह
Katni News
कुत्ते के भरोसे कटनी की कांग्रेस! साहब नहीं शेरू को सुनाई समस्या और थमाया ज्ञापन
indore news
इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा; मौत की खबर
mp news
MP का जिला अलीराजपुर अब हुआ 'आलीराजपुर', जानिए किसकी सहमति से बदला नाम
indore news
इंदौर MY अस्पताल के बाद जबलपुर में भी चूहों का आतंक, 3 रोगियों के कुतर डाले पैर
rajgarh news
मरीज की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़, परिजनों ने फाड़े महिला डॉक्टर के कपड़े!
;