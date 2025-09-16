MP Today Live: भोपाल RGPV में रैगिंग मामला, CM हेल्पलाइन में 5 लापरवाह अधिकारी होंगे निलंबित, पढ़ें 16 सितंबर की बड़ी खबरें

MP Today Live Update: आज यानी 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या ज़िलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रहेगी. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा घटनाओं की जानकारी पाने के लिए zeempcg पर क्लिक करें.

CM हेल्पलाइन में 5 लापरवाह अधिकारी होंगे निलंबित

मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले पांच अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है. इन अफसरों ने 80% से कम शिकायतों का निराकरण किया था, जिसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया गया था. अब, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इन पांचों को निलंबित करने के लिए संभागीय कमिश्नर संजीव सिंह को पत्र लिखने का निर्णय लिया है.

भोपाल RGPV में रैगिंग मामला

भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में एक चौंकाने वाला रैगिंग का मामला सामने आया है. हॉस्टल में रहने वाले कुछ सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना में तीन जूनियर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.