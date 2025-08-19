MP Children Missing Report: आखिर कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन

Sagar Socked News: इस बार का मानसून सत्र थोड़ा हंगामेदार रहा है. इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में पक्ष विपक्ष में कई तरह के सवाल जवाब किए गए. वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक सचिन यादव की तरफ से सरकार से कई सवाल किया गया था कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल से गुम हो रहे बच्चियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसका क्या कारण है, कहां कितनी बच्चियां गायब हुई हैं.

इस पर सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, जो कि बेहद चौंकाने वाला हैं. इसमें बताया गया है कि सागर संभाग में 6172 लड़के-लड़कियां पिछले साढ़े चार में गायब हुए हैं. बच्चों के गुम होने के चलते पूरे प्रदेश में सागर जिला पूरे प्रदेश में पांचवे स्थान पर है. लेकिन यह सागर संभाग में सागर जिला पहले स्थान पर है.

सागर जिला टॉप पर

आपको बता दें कि सागर संभाग में 6 जिले आते हैं. इनमें सागर जिले से 2229, छतरपुर से 1325, पन्ना जिले से 841, टीकमगढ़ जिले में 712, दमोह जिले से 813 और निवाड़ी जिले 252 बच्चे गायब हैं, जो कि चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, सागर संभाग के अलग अलग जिलों के थानों में दर्ज मामलों की बात की जाए, तो पूरे संभाग में न सिर्फ बालिकाएं, बल्कि बालक भी गायब हुए हैं, जिनकी रिकवरी के लिए प्रशासन के द्वारा कोई विशेष पहल नहीं की जा रही है.

क्या बोले IG खन्ना ?

हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर जब सागर संभाग रेंज की आईजी हिमानी खन्ना से बात की गई तो उनका कहना है कि ऑपरेशन मुस्कान के द्वारा प्रशासन गुम हुए बच्चों को उनके घर से मिलवाने का काम कर रहा है.

MP के टॉप 5 जिले

1. पहले स्थान पर इंदौर जिला है, जहां पर इंदौर शहर से 2702 और इंदौर ग्रामीण से 858 बच्चियां गुम हईं

2. धार जिला दूसरे स्थान पर आता है, यहां पर 2222 बच्चियों के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई गई है.

3. जबलपुर जिला, तीसरे स्थान पर आता है, जहां 2048 बच्चियों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

4. भोपाल, चौथे नंबर है, जहां पर 1835 बच्चियों के गुम होने की खबर सामने आई है.

5. पांचवे नंबर पर सागर जिला आता है, जहां पर 1743 बच्चियों के गुम होने की रिपोर्ट सामने आई है.

(रिपोर्टः पीयूष साहू/ सागर)

