MP Children Missing Report: आखिर कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2887794
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Children Missing Report: आखिर कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन

Sagar Children Missing Report: मध्य प्रदेश में लगातार बच्चे गायब होने से लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है. सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि सागर संभाग पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पर आता है. इसके अलावा, सागर संभाग में सागर जिला पहले पायदान पर है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर
बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर

Sagar Socked News: इस बार का मानसून सत्र थोड़ा हंगामेदार रहा है. इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में पक्ष विपक्ष में कई तरह के सवाल जवाब किए गए. वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक सचिन यादव की तरफ से सरकार से कई सवाल किया गया था कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल से गुम हो रहे बच्चियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसका क्या कारण है, कहां कितनी बच्चियां गायब हुई हैं. 

इस पर सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, जो कि बेहद चौंकाने वाला हैं. इसमें बताया गया है कि सागर संभाग में 6172 लड़के-लड़कियां पिछले साढ़े चार में गायब हुए हैं. बच्चों के गुम होने के चलते पूरे प्रदेश में सागर जिला पूरे प्रदेश में पांचवे स्थान पर है. लेकिन यह सागर संभाग में सागर जिला पहले स्थान पर है. 

सागर जिला टॉप पर 
आपको बता दें कि सागर संभाग में 6 जिले आते हैं. इनमें सागर जिले से 2229, छतरपुर से 1325, पन्ना जिले से 841, टीकमगढ़ जिले में 712, दमोह जिले से 813 और निवाड़ी जिले 252 बच्चे गायब हैं, जो कि चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, सागर संभाग के अलग अलग जिलों के थानों में दर्ज मामलों की बात की जाए, तो पूरे संभाग में न सिर्फ बालिकाएं, बल्कि बालक भी गायब हुए हैं, जिनकी रिकवरी के लिए प्रशासन के द्वारा कोई विशेष पहल नहीं की जा रही है. 

क्या बोले IG खन्ना ?
हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर जब सागर संभाग रेंज की आईजी हिमानी खन्ना से बात की गई तो उनका कहना है कि ऑपरेशन मुस्कान के द्वारा प्रशासन गुम हुए बच्चों को उनके घर से मिलवाने का काम कर रहा है.

MP के टॉप 5 जिले 
1. पहले स्थान पर इंदौर जिला है, जहां पर इंदौर शहर से 2702 और इंदौर ग्रामीण से 858 बच्चियां गुम हईं
2. धार जिला दूसरे स्थान पर आता है, यहां पर 2222 बच्चियों के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई गई है.
3. जबलपुर जिला, तीसरे स्थान पर आता है, जहां 2048 बच्चियों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.
4. भोपाल, चौथे नंबर है, जहां पर 1835 बच्चियों के गुम होने की खबर सामने आई है.
5. पांचवे नंबर पर सागर जिला आता है, जहां पर 1743 बच्चियों के गुम होने की रिपोर्ट सामने आई है. 

(रिपोर्टः पीयूष साहू/ सागर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'सागर' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Children Missing Report

Trending news

bhopal news
मेरे सास-ससुर असली खलनायक! दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी
durg news
चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, वीडियो वायरल
jabalpur news in hindi
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के पर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड
iim indore news
अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा
jabalpur news in hindi
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अ
mp news
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबर
Archana Tiwari case
अर्चना तिवारी केस में चंबल कनेक्शन! 12 दिन बाद मिला बड़ा सुराग, जल्द खुलेगा राज?
mp news
पैर छुआया, पापा बुलवाया....ग्‍वालियर में दबंगई की हद, युवक को पीट-पीटकर अधमरा किया
cg raipur news
रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम
chhattisgarh mysterious places
छत्तीसगढ़ में मौजूद अनोखी जगहें, मंगल ग्रह के टुकड़े से लेकर स्पंजी जमीन करती हैरान!
;