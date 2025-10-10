MP Live Today: छिंदवाड़ा लाया जा रहा है कफ सिरप कंपनी का मालिक रंगनाथन, अनवर कादरी पर भी गिरी गाज, जानिए CM का पूरा कार्यक्रम

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

मालिक रंगनाथन पर कार्रवाई तेज

छिंदवाड़ा में 22 बच्चों की मौत के मामले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन पर कार्रवाई तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, एमपी एसआईटी किसी भी वक्त रंगनाथन को लेकर छिंदवाड़ा पहुंच सकती है. वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड की मांग करेगी ताकि बच्चों की मौत के असली कारण और सिरप की क्वालिटी से जुड़ी जांच को आगे बढ़ाया जा सके.

सीएम मोहन यादव का पूरा शेड्यूल

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. दोपहर 12:15 बजे वे रतलाम जिले के सरस्वती शिशु मंदिर, काटजू में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके बाद दोपहर 1:30 बजे उज्जैन के उन्हेल में इंगोरिया उन्हेल मार्ग का भूमि पूजन करेंगे. दोपहर 3:25 बजे वे लेकोड़ा स्थित अवंतिका विश्वविद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं शाम 4:40 बजे कालिदास अकादमी में सेवा सप्ताह अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन को उपकरण वितरित करेंगे, जबकि शाम 5:25 बजे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

विष्णु साय कैबिनेट की बैठक आज

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलने की संभावना है. इस दौरान राज्योत्सव, धान खरीदी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि लोकहित में कैबिनेट कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है.

इंदौरः अनवर कादरी पर बड़ा एक्शन

इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है. नगर निगम परिषद के सम्मेलन में आज जबरदस्त हंगामे के बीच पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त कर दी गई. सदन में यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ, जबकि विपक्ष ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया.

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान

रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है. जिला अध्यक्षों के चयन के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. आज कांग्रेस रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुदाधे करेंगे. इस बैठक में दावेदारों के साथ वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे. 20 अक्टूबर तक नामों का पैनल एआईसीसी को भेजा जाएगा, जिसके बाद हाईकमान की मंजूरी से जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे.