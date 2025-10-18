MP News Live: महाकालेश्वर मंदिर में AI जनरेटेड वीडियो विवाद में FIR, आगर में सड़क हादसा, 3 की मौत

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

उज्जैनः AI वीडियो विवाद में FIR दर्ज

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ‘डोरेमॉन दर्शन’ वाले AI जनरेटेड वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. महाकाल थाने में इस मामले में FIR दर्ज की गई है और पुलिस ने वीडियो बनाने और वायरल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है. मंदिर प्रबंधन ने इसे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है. मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है और जल्द ही कार्रवाई की संभावना है.

कांग्रेस संगठन सृजन का अंतिम दौर

रायपुर में कांग्रेस के संगठन सृजन की कवायद का रायशुमारी दौर लगभग पूरा हो गया है. पर्यवेक्षक 22 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपेंगे और इसके बाद नवंबर में नए जिला अध्यक्षों की सूची सामने आ सकती है. संगठन सृजन के अंतिम चरण में पर्यवेक्षकों ने दावेदारों से सामूहिक और 1-1 चर्चा की, साथ ही कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों से राय भी ली. रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की संख्या भी काफी अधिक बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

आगर में सड़क हादसा, 3 की मौत

उज्जैन के आगर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें 3 श्रद्धालु की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक और घायल श्रद्धालु बगलामुखी माता के दर्शन कर घर लौट रहे थे. हादसा जैथल टेक के समीप हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घायल श्रद्धालु का निजी अस्पताल में उपचार जारी है.

राजधानी में बदमाशों का आतंक

भोपाल की राजधानी में नकाबपोश बदमाशों ने आतंक मचा रखा है. हथियारों से लैस यह गिरोह एयरोसिटी सेक्टर E में खुलेआम घुसकर घरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था. बदमाश दीवारें कूदकर घरों में प्रवेश करने की कोशिश करते नजर आए. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

इंदौर में भिड़े दो बीजेपी नेताओं के सर्मथक

इंदौर के छत्रीपुरा इलाके में शुक्रवार रात दो भाजपा नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस दौरान जमकर लाठियां चलीं और पत्थरबाजी भी हुई. बवाल के दौरान कुछ गाड़ियां टूट-फूट गईं. घटना का पूरा वीडियो पुलिस के सामने सीसीटीवी में कैद हो गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.