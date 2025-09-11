MP News Live: दिल्ली-रायपुर फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, नेपाल हिंसा पर बागेश्वर बाबा का बयान
MP News Live: दिल्ली-रायपुर फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, नेपाल हिंसा पर बागेश्वर बाबा का बयान

MP News Live Update: 11 सितंबर को मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है? हर छोटे-बड़े ज़िले की राजनीति से लेकर अपराध तक की सारी ख़बरें आपको एक साथ मिलेंगी. इसके लिए हमसे जुड़े रहिए जीएमपीसीजी के साथ.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:31 AM IST
एमपी की बड़ी खबरें
MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEEMPCG से जुड़े रहें.

रायपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी ?
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर हादसा होने से टल गया है. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम खराब होने से फ्लाइटों को डायवर्ट किया जा रहा है. दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो 6E5138 फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. 

नेपाल हिंसा पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री
नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है. Gen-Z की अगुवाई में भड़के प्रदर्शन ने देश की सियासत को हिला कर रख दिया है. इसको लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नेपाल के हालातों पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है. 

उज्जैन मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई
उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास स्थित मुस्लिम बाहुल्य बेगमबाग क्षेत्र में मोहन सरकार का बुलडोजर चला. कार्रवाई के तहत 11 अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिनमें शेर बानो नागौरी, मोहम्मद अकरम, शहीदुर रहमान, सरफराज, मुबारिक, मोहम्मद तौसीब, अब्दुल लतीफ, सैय्यद कमर अली, मोहम्मद सिद्दीकी कुरेशी, नासिर अली और मोहम्मद सलीम की इमारतें शामिल हैं.

किसानों को कब मिलेगी 21वीं किस्त
दीपावली से पहले देश के किसानों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. यह तोहफा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त है, जिसका देशभर के करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है. इनमें से मध्य प्रदेश के भी लाखों किसान ऐसे हैं, जिन्हें सम्मान निधि दी जाती है. आखिर इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कब किसानों के खाते में भेजी जाएगी. 

MP में सोना चांदी के ताजा रेट क्या हैं
सोने-चांदी के दामों में मध्य प्रदेश में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. 11 सितंबर के गोल्ड सिल्वर के दाम भी जारी हो गए हैं. खास बात यह है कि गुरुवार को भी मध्य प्रदेश में सोने-चांदी के दामों में कोई फर्क देखने को नहीं मिला है, बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को भी सोने-चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं. आइए आज के ताजा रेट के बारे में बताते हैं. 

छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी
छत्तीसगढ़ गृह विभाग की तरफ से पुलिस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल में 52 डीएसपी स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग बदली है. इनमें 6 सहायक सेनानी शामिल बताए जा रहे हैं. ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, प्रमोशन पाए इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर, रेडियो इंस्पेक्टर, रक्षित इंस्पेक्टर और सीनियर रिपोर्टर कैडर के अधिकारी शामिल हैं, जो लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे

