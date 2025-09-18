MP News Live Update: एमपी में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! रेलवे स्टेशन पर पूर्वजों का आतंक, साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

मध्य प्रदेश में नई बीमारी की दस्तक

मध्य प्रदेश में एक टीबी से भी खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है. प्रदेश के कई जिलों में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण समझना बहुत मुश्किल हो रहा है. दरअसल, इस बीमारी का नाम मेलीओडोसिस है. डॉक्टरों की मानें तो इस बीमारी में सामान्य लक्षण खांसी-बुखार की तरह ही लगते हैं, जिससे लोग इसका इलाज नहीं करा रहे हैं. समय के साथ जब संक्रमण बढ़ने लगता है, तो इसके लक्षण टीबी की तरह दिखने लखते हैं.

मध्य प्रदेश में सोना-चांदी की कीमत

सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है, मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में 18 सितंबर के गोल्ड सिल्वर के दाम लागू हो गए हैं, खास बात यह है कि सोने के दामों में स्थिरता जारी है, जबकि चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, चांदी गुरुवार को सस्ती हो गई है, चांदी के दामों में गिरावट देखी गई है, जबकि सोने के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है.

मध्य प्रदेश में आज कैसा है मौसम

मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के समय में भी मानसून का असर कम होता नहीं दिख रहा है. प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पर भारी बारिश का कहर लगातार जारी है. इसी के चलते वहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो रखा है. कहा जाता है, कि सितंबर महीने में मानसून की वापसी होती है, वापसी होते होते प्रदेशभर में भारी बारिश का कहर जारी है.

छत्तीसगढ़ में आज का मौसम

छत्तीसगढ़ में विदाई से पहले मानसून झमाझम बारिश करवा रहा है. मौसम विभाग ने गुरुवार को भी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि इस बार अब तक राज्य में मानसून का कोटा पूरा नहीं हुआ है. वहीं बुधवार को भी राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहा. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 हफ्ते तक राज्य में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है.

अनूपपुर जिले में बंदरों का आतंक

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी रेलवे स्टेशन पर बीते 15 दिनों से दो बंदरों ने आतंक देखने को मिल रहा है. दोनों बंदरों ने अब तक लगभग 30 से 40 लोगों को काटकर घायल कर दिया है. पीड़ितों में नौ लोको पायलट, रेलवे प्लेटफार्म पर मौजूद यात्री और ट्रेन के कोच में सफर कर रहे यात्री शामिल हैं. बंदरों के हमले से रेल कर्मचारियों और यात्रियों में दहशत का माहौल है.

साइबर ठगी पर MP पुलिस का बड़ा कदम

मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास में जुटी है, एमपी पुलिस ने पहली बार खुद का 'साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर' शुरू किया है, जिसमें केवल मध्य प्रदेश के फरियादियों के होल्ड होने वाले खातों से पैसा रिलीज करवाने की दिशा में किया जाएगा. यह प्रक्रिया असर भी दिखा रही है.