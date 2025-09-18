MP News Live Update: एमपी में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! रेलवे स्टेशन पर पूर्वजों का आतंक, साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2926755
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News Live Update: एमपी में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! रेलवे स्टेशन पर पूर्वजों का आतंक, साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम

MP News Live Update: आज 18 सितंबर को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर अब आपको मिलेगी एक ही जगह. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News Live Update
MP News Live Update

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

मध्य प्रदेश में नई बीमारी की दस्तक
मध्य प्रदेश में एक टीबी से भी खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है. प्रदेश के कई जिलों में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण समझना बहुत मुश्किल हो रहा है. दरअसल, इस बीमारी का नाम मेलीओडोसिस है. डॉक्टरों की मानें तो इस बीमारी में  सामान्य लक्षण खांसी-बुखार की तरह ही लगते हैं, जिससे लोग इसका इलाज नहीं करा रहे हैं. समय के साथ जब संक्रमण बढ़ने लगता है, तो इसके लक्षण टीबी की तरह दिखने लखते हैं.

मध्य प्रदेश में सोना-चांदी की कीमत
सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है, मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में 18 सितंबर के गोल्ड सिल्वर के दाम लागू हो गए हैं, खास बात यह है कि सोने के दामों में स्थिरता जारी है, जबकि चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, चांदी गुरुवार को सस्ती हो गई है, चांदी के दामों में गिरावट देखी गई है, जबकि सोने के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश में आज कैसा है मौसम
मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के समय में भी मानसून का असर कम होता नहीं दिख रहा है. प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पर भारी बारिश का कहर लगातार जारी है. इसी के चलते वहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो रखा है. कहा जाता है, कि सितंबर महीने में मानसून की वापसी होती है, वापसी होते होते प्रदेशभर में भारी बारिश का कहर जारी है.

छत्तीसगढ़ में आज का मौसम 
छत्तीसगढ़ में विदाई से पहले मानसून झमाझम बारिश करवा रहा है. मौसम विभाग ने गुरुवार को भी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि इस बार अब तक राज्य में मानसून का कोटा पूरा नहीं हुआ है. वहीं बुधवार को भी राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहा. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 हफ्ते तक राज्य में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है.

अनूपपुर जिले में बंदरों का आतंक
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी रेलवे स्टेशन पर बीते 15 दिनों से दो बंदरों ने आतंक देखने को मिल रहा है. दोनों बंदरों ने अब तक लगभग 30 से 40 लोगों को काटकर घायल कर दिया है. पीड़ितों में नौ लोको पायलट, रेलवे प्लेटफार्म पर मौजूद यात्री और ट्रेन के कोच में सफर कर रहे यात्री शामिल हैं. बंदरों के हमले से रेल कर्मचारियों और यात्रियों में दहशत का माहौल है.

साइबर ठगी पर MP पुलिस का बड़ा कदम
मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास में जुटी है, एमपी पुलिस ने पहली बार खुद का 'साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर' शुरू किया है, जिसमें केवल मध्य प्रदेश के फरियादियों के होल्ड होने वाले खातों से पैसा रिलीज करवाने की दिशा में किया जाएगा. यह प्रक्रिया असर भी दिखा रही है. 

TAGS

mp newsmp breaking newsbhopal news

Trending news

mp news
मध्य प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम
mp health news
बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार
Sakti News
आखिर कैसे रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से उड़ाए गए 8 लाख? पुलिस ने बरामद किया सामान
anuppur news
बिजुरी रेलवे स्टेशन पर 'पूर्वजों' का आतंक! घायल लोको पायलट ने बताई खौफनाक दास्तां
gwalior rape case
खौफ के साए में कैद मासूमियत! दो युवकों ने रची दरिंदगी की ऐसी साजिश, सुनते ही...
bhopal gas tragedy case
भोपाल गैस त्रासदी केस पर एमपी हाई कोर्ट सख्त! क्रिमनल केसों का समाधान के दिए निर्देश
chhattisgarh news
70 आदिवासियों की 'घर वापसी', BJP विधायक ने पैर धोकर किया स्वागत, धर्मांतरण पर बोलीं
mp news
क्या खत्म हो जाएगी रावण दहन की परंपरा? विरोध में लगाए गए पोस्टर, प्रतिबंध की मांग
mp news
'डांसिंग कॉप' पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- दोस्ती करने मैसेज भेजे, वीडियो बनाया
mp news
बालाघाट में नक्सलियों ने किया आदिवासी युवक का अपहरण, मुखबिरी का है शक, छोड़े 2 पत्र
;