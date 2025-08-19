MP News Today 19 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें दोनों राज्यों की हर छोटी-बड़ी खबर
Madhya Pradesh - MP

MP News Today 19 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें दोनों राज्यों की हर छोटी-बड़ी खबर

MP Breaking News Today 19 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में मंगलवार यानि 19 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Aug 19, 2025, 09:19 AM IST
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज?
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज?

MP News Today 19 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज मंगलवार यानी 19 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

अर्चना तिवारी का चंबल कनेक्शन!
कटनी की अर्चना तिवारी के लापता होने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. उनकी तलाश में एमपी पुलिस और रेलवे पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है. जानकारी के मुताबिक, रक्षाबंधन पर इंदौर से कटनी लौटते समय उनकी ट्रेन का टिकट एक सिपाही राम तोमर ने बुक किया था. इसी कड़ी में जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

एमपी के राज्यपाल का मंडला दौरा
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल आज मंडला दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल स्टेट हेंगर भोपाल से मंडला के लिए रवाना होंगे तथा दोपहर 2 बजे मंडला के ग्वारा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे. दोपहर 2 बजे ग्वारा से रवाना होंगे. उसके बाद दोपहर 2:05 पर ग्राम चिरईडोंगरी के लिए रवाना होंगे, जहां संदीपनी विद्यालय भवन का निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा, अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे. 

भोपाल में ऑपरेशन 'क्रिस्टल ब्रेक' 
भोपाल के जगदीशपुर इलाके में डीआरआई ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. कार्रवाई में 92 करोड़ रुपये कीमत की 61.2 किलो मेफेड्रोन (MD ड्रग्स) बरामद की गई और सात आरोपी गिरफ्तार हुए. फैक्ट्री को गुप्त तरीके से चारों ओर से ढककर संचालित किया जा रहा था. छापेमारी के दौरान 541 किलो से ज्यादा केमिकल और कच्चा माल भी जब्त हुआ.  जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरा गिरोह विदेशी ड्रग सरगना के इशारे पर काम कर रहा था.

मध्य प्रदेश में आज मौसम का हाल
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं. अगस्त महीने से अंतिम दिनो में स्ट्रॉन्ग सिस्टम मजबूत हो रही है. इसी के चलते प्रदेश कई जिलों में बारिश होने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है. आइए आज आपको बताते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज मौसम कैसा रहने वाला है. कहां पर कितनी बारिश होगी? कहां पर कितना गर्म मौसम रहने वाला है. 

एमपी-छत्तीसगढ़ में सोना के भाव
अगस्त महीने के आखिर में सोना-चांदी की कीमतों की रफ्तार थम गई है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाजारों में फिलहाल कोई उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला. अगर आप इन दिनों सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो थोड़ा ठहरना बेहतर होगा क्योंकि आज भी बाजार में स्थिरता बनी हुई है.

गरियाबंद में प्रशासन की कार्रवाई
गरियाबंद जिले के राजिम में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. खाद की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया, जहां पर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद तीन दुकानों की बिक्री पर रोक लगा दी गई. इनमें अन्नपूर्णा कृषि केन्द्र, वर्षा कृषि केन्द्र और राजेश खाद भंडार शामिल हैं. प्रशासन ने वर्षा कृषि केन्द्र का लाइसेंस सात दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. जांच में सामने आया कि दुकानों पर पॉस मशीन के बिना खाद बेची जा रही थी और किसानों से ओवररेटिंग की जा रही थी.

