MP News Today 25 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट

MP News Today 25 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज सोमवार यानी 25 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

MP में आज सौगातों की बौछार

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के नजरिए से आज काफी अहम दिन है. दरअसल, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जबलपुर से एमपी को बड़ी सौगात देने वाले हैं. प्रदेश में आज पीपीपी मॉडल पर 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुबंध होगा. यह चार मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल, पन्ना जिले में होंगे. वहीं श्योपुर, सिंगरौली में बने नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा. इसके बाद से यहां पर मरीज अपना इलाज करा सकते हैं. इस दौरान सीएम मोहन यादव भी साथ रहेंगे.

मध्य प्रदेश में आज का मौसम ?

मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. रविवार को प्रदेश के लगभग 30 जिलों में कहीं हल्की, तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है. आइए आपको विस्तार से समझाते हैं.

एमपी में ई - अटेंडेंस पर सख्ती

मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है. ई-अटेंडेस के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, कि अगर ई-अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो सैलरी में कटौती की जा सकती है. वहीं राजगढ़ जिले में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को ई-अटेंडेंस को 31 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

MP में सोना-चांदी के ताजा रेट

अगर आज सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. क्योंकि आज एमपी छत्तीसगढ़ में सोना-चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. जबकि रविवार को सोना-चांदी की कीमतों में काफी तेजी हुई थी. आइए आज आपको बैंक बाजार डॉट कॉम के मुताबिक, इंदौर-भोपाल और रायपुर में सोना चांदी की कीमतों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं.

जापान दौरे पर छत्तीसगढ़ CM

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय दौरे पर हैं. आज सीएम साय जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे. इसके अलावा, वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की स्टॉल का अवलोकन करेंगे. आपको बता दें कि सीएम टोक्यो से ओसाका बुलेट ट्रेन के माध्यम से गए थे. जहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है. इसके अलावा, उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठक कर छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर चर्चा भी की.

रायपुरः गांजा तस्कर गिरफ्तार

रायपुर में आबकारी टीम और रेलवे पुलिस फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी के एक युवक को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ओडिशा से बस में गांजा लेकर मुंबई जाने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. संदिग्ध की जानकारी मिलने पर आबकारी विभाग और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की, तो उसके पास से 16 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख 33 हजार रुपए बताई जा रही है.

दमोह में सोना व्यापारी से ठगी

दमोह में एक सोना व्यापारी के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है. दरअसल, जिले के हटा में सोने चांदी के आभूषण की दुकान चलाने वाले पंकज सोनी ने हटा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें नकली सोना थमा कर पांच लाख की ठगी हुई है. पंकज सोनी के मुताबिक बीते 12 जुलाई को कुछ लोग उनकी दुकान में आये और उन्होंने सोने के कुछ छल्ले दिखाए और बताया कि उन्हें रेल की पटरियों के पास ये सोना मिला है और करीब आठ सौ ग्राम सोना है, जिसे वो बेंचना चाहते हैं.

दमोह-कटनी हाईवे पर हादसा

दमोह-कटनी स्टेट हाइवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर घायल बताए जा रहे हैं. हादसा दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के गुदरी टेक के पास हुआ. जब एक कार और मालवाहक में जबरदस्त टक्कर हो गई. कार में चार लोग सवार थे, जो कटनी से अपने शहर दमोह आ रहे थे. पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तीन युवकों को रेस्क्यू कर पहले कुम्हारी अस्पताल भेजा बाद में उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!