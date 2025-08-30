 MP News Today 30 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
MP News Today 30 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट

MP Breaking News Today 30 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में शनिवार यानि 30 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:02 AM IST
MP News Today 30 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज शनिवार यानी 30 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ. 

इंदौर की श्रद्धा केस में खुलासा
इंदौर की एमआईजी थाना क्षेत्र से लापता हुई आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी भले ही मिल चुकी है, लेकिन उसकी गुमशुदगी से लेकर शादी तक के मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं. 

मध्य प्रदेश में आज का मौसम
मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जमकर बारिश हुई है. कई जगहों पर तो बाढ़ के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है. लेकिन कुछ जगहों पर अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है. आइए आज 30 सितंबर को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है.

एमपी में सोना - चांदी के भाव
मध्य प्रदेश में सोना चांदी की कीमतों में आज बड़ा बदलाव देखने मिल रहा है. पिछले दिनों के मुकाबले सोने के रेट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. वहीं चांदी की कीमतों में भी काफी तेजी आई है. बैंक बाजार डॉट कॉम के मुताबिक, मध्य प्रेदश के इंदौर-भोपाल में आज 30 अगस्त 2025 के ताजा रेट के बारे में जानकारी देते हैं. 

रायपुरः बदले पेट्रोल के नियम 
राजधानी रायपुर में दोपहिया चालकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 सितंबर से अगर आप बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा. पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह सख्त फैसला लिया है और इसकी लिखित जानकारी उपमुख्यमंत्री और कलेक्टर को भी सौंप दी है. 

सूरजपुर में पति-पत्नी की मौत 
सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के ग्राम बसकर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. गांव के तुलेश्वर गोंड़ (40) और उनकी पत्नी नीता (38) की अचानक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात दोनों ने अपने ही घर में घुसे जहरीले सांप को डंडे से मार दिया था और उसे घर के कोने में रख दिया. 

रतलाम में पुलिस का सिर दर्द!
रतलाम जिले के बाजना में एक कब्र खुली मिलने और उसका वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है. कब्र में पानी भरने और लकड़ी के तख्ते बाहर आने पर मुस्लिम समाज ने थाने में जांच की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हरदा में पुलिस दंपति की रील
हरदा जिले में करताना चौकी प्रभारी अनिल गुर्जर और उनकी पत्नी रजनी गुर्जर द्वारा वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील बनाने का मामला सामने आया है. यह कदम डीजीपी के आदेश और सिविल सेवा आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है.

