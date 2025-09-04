MP News Today 4 September 2025: एमपी में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक क्लिक में पढ़ें हर-पल की अपडेट

MP Breaking News Today 4 September 2025 Highlights: मध्यप्रदेश में गुरुवार यानि 4 सितंबर को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.
Trending Photos
MP News Today 4 September 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज गुरुवार यानी 4 सितंबर को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.
एमपी में चूहों पर एक्शन
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के MY अस्पताल में चूहों के काटने से दो बच्चों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान दोनों बच्चों को भर्ती कराया गया था. लेकिन इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. वहीं सीएम ने भी जांच के आदेश दिए हैं.
एमपी में आज का मौसम
मध्य प्रदेश में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है. प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं रहा है, जहां पर बारिश न हुई हो. लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आइए आज आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के मौसम के बारे में बताते हैं.
एमपी में सोना का कीमत
मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. वहीं प्रदेश में सोना चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. बैंक बाजार डॉट कॉम के मुताबिक, आज मध्य प्रदेश में गोल्ड-सिल्वर की कीमतों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
दमोह में फिर लव जिहाद
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हिन्दू लड़कियों के साथ वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीती रात फिर एक हिन्दू लड़की ने इरफान खान नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और ये शिकायत हिन्दू वादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद दर्ज हुई है.