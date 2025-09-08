MP News Live Update: उज्जैन कार हादसे में बड़ा अपडेट, मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे को मिला कार का बंपर; एक्सीडेंट स्थल से 3KM दूर बरामद
MP News Live Update: उज्जैन कार हादसे में बड़ा अपडेट, मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे को मिला कार का बंपर; एक्सीडेंट स्थल से 3KM दूर बरामद

MP News Live Update: आज यानी 8 सितंबर को मध्यप्रदेश की राजनीति, बाढ़-बारिश, अपराध और बड़े आयोजनों से माहौल गरम है, वहीं भोपाल से लेकर जिलों तक की हर हलचल पर सबकी नजर टिकी हुई हैं. आइए प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:59 PM IST
एमपी में आज की बड़ी खबरें
एमपी में आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live: सितंबर के दूसरे हफ्ते में मध्यप्रदेश की राजनीति लगातार चर्चा में है. प्रदेश में बाढ़ और बारिश की स्थितियों से लेकर कई बड़े आयोजन और घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं. साथ ही अपराध से जुड़ी खबरें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं. भोपाल की सियासत के उतार-चढ़ाव हों या जिलों के लोकल अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है. इसी के साथ छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको पल-पल मिलती रहेगी. ऐसे में प्रदेश की हर ब्रेकिंग न्यूज या बड़ी खबर जानने के लिए ZEEMPCG से जुड़े रहिए.

उज्जैन कार हादसे में बड़ा अपडेट

उज्जैन में पुल के ऊपर से शिप्रा नदी में गिरी कार को लेकर बड़ी सफलता मिली है और मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे को कार का बंपर मिला है, जिसे उज्जैन पुलिस ने नदी से बरामद कर लिया है. कार का नंबर एमपी 13 सीसी 7292 है, जिसका बंपर एक्सीडेंट स्थल से 3 किलोमीटर दूर मिला है. पुलिस को अनुमान है कि कार भी आसपास मिल सकती है. इसको लेकर अब यहां भी सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है. बता दें कि शनिवार को एक कार नहीं में गिर गई थी, जिसमें तीन लोग सवार थे. लापता हुए 3 पुलिसकर्मियों में से 2 की तलाश अब भी जारी है. रविवार को दिनभर चले रेस्क्यू के बाद भी NDRF, होमगार्ड और गोताखोरों की टीम एसआई मदनलाल निमामा और कॉन्स्टेबल आरती पाल को ढूंढ नहीं सकी.

एमपी में होगा मंत्रिमंडल विस्तार
मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है. सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों और विधायकों से वन-टू-वन चर्चा का प्लान बनाया है, जिसे आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि 20 महीने के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही नए चेहरों को मौका मिल सकता है, क्योंकि मोहन मंत्रिपरिषद में अभी कुछ पद खाली हैं.

पचमढ़ी में एमपी कांग्रेस का कैंप 
मध्यप्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी अब राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है. बीजेपी के शिविर के बाद अब कांग्रेस 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यहां बड़ा कैंप आयोजित करने जा रही है. खास बात यह है कि इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि इस शिविर में एमपी कांग्रेस के बड़े नेता मिलकर आगामी रणनीति और चुनावी योजनाओं पर मंथन करेंगे.

एमपी में आज कैसा रहेगा मौसम?
मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से सोमवार को भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें भोपाल-ग्वालियर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं इसके अलावा, चंबल इलाकों ग्वालियर, भिंड मुरैना, समेत मंदसौर, विदिशा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बता दें कि पिछले 24 घंटे यानि रविवार को प्रदेश के चंबल, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों में बारिश हुई है.

मध्य प्रदेश में आज सोना के भाव
सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए सोमवार, 8 सितंबर अहम दिन रहने वाला है. एमपी के भोपाल, इंदौर समेत मध्यप्रदेश के सभी सराफा बाजारों में आज किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और दाम रविवार वाले ही बने हुए हैं. पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ोतरी के बाद सोमवार को सोने-चांदी के भाव स्थिर नजर आ रहे हैं, ऐसे में खरीदार पुराने रेट पर ही खरीददारी कर सकेंगे.

महाकालेश्वर मंदिर का शुद्धिकरण
चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद, सोमवार को भगवान महाकालेश्वर के मंदिर का विधिवत शुद्धिकरण किया गया. ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट रोजाना समय से एक घंटे पहले बंद कर दिए गए थे. ग्रहण खत्म होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने पूरे मंदिर परिसर, चांदी द्वार से लेकर गर्भगृह, नंदी हॉल और शिखर को शुद्ध करने का कार्य किया. देखें पूरा वीडियो

बुरहानपुर में दो समुदाय में तनाव
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान माहौल बिगड़ गया. हनुमान चालीसा के पाठ के बीच पथराव हो गया, जिससे दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए. घटना में 7 लोग घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया. हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

भोपालःPWD का अनोखा मामला
भोपाल में लोक निर्माण विभाग का एक अनोखा मामला चर्चा में है. यहां पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आमंत्रित किया, लेकिन आमंत्रण वॉट्सएप या सामान्य संदेश से नहीं, बल्कि बाकायदा सरकारी नोटशीट के जरिए भेजा गया. निजी धार्मिक कार्यक्रम में सरकारी दस्तावेज के इस्तेमाल से यह मामला अब सुर्खियों में है.

रीवाः एमपी का सबसे सस्ता बाजार
अक्सर आपने सुना होगा कि देश में सबसे ज्यादा सस्ते बाजार राजधानी दिल्ली में हैं. लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के सबसे  सस्ते बाजार के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ 50 रुपए से कपड़े मिलना शुरू हो जाते हैं. यहां पर लड़के, लड़कियों से लेकर बुजुर्ग तक भी खरीदारी कर सकते हैं.

;