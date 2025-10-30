MP Live Update: शीतकालीन सत्र को लेकर सियासत हाई, कफ सिरप कांड में फिर बड़ी कार्रवाई

MP News Live Update: आज 30 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर अब आपको मिलेगी एक ही जगह. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.
Trending Photos
MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.
शीतकालीन सत्र को लेकर सियासत
भोपाल में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्र सिर्फ चार दिन का रखा है, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी. कांग्रेस चाहती है कि सत्र की अवधि बढ़ाकर सभी जरूरी मुद्दों पर बहस हो.
कफ सिरप कांड में फिर कार्रवाई
छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई 24 मासूम बच्चों की मौत के मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. परासिया एसआईटी ने अब डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को भी सह-आरोपी बनाया है. आरोप है कि ज्योति ने अपने पति को बचाने के लिए मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द किए. बताया जा रहा है कि ज्योति, डॉ. जैन के क्लीनिक के पास मेडिकल स्टोर चलाती थीं, जहां से जहरीला कफ सिरप बेचा गया था.
छत्तीसगढ़ में 5 हजार शिक्षक भर्ती
छत्तीसगढ़ में होने वाली 5 हजार शिक्षक भर्ती में अब 292 पद घटा दिए गए हैं. यानी अब कुल 4708 पदों पर ही भर्ती की जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने व्याख्याता (कंप्यूटर) और योग प्रशिक्षक के पदों को सूची से बाहर कर दिया है. पहले शासन ने 5 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी और वित्त विभाग से उतनी ही स्वीकृति भी मिली थी, लेकिन अब संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है. बताया जा रहा है कि विभाग अगले सप्ताह व्यापमं (PEB) को परीक्षा आयोजित करने के लिए पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है.
दंतेवाड़ा में एक दर्दनाक घटना
दंतेवाड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. 6वीं कक्षा के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्र की पहचान कटेकल्याण क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह कल ही छुट्टी से वापस स्कूल लौटा था. घटना की जानकारी मिलते ही बारसूर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है, वहीं स्कूल प्रशासन ने भी इस घटना पर दुख जताया है.