 MP Today Live: MY अस्पताल में फिर चूहों का हंगामा, ग्वालियर में सनसनीखेज हिट एंड रन, DRI की पूछताछ से बड़ा खुला राज
Madhya Pradesh - MP

MP Today Live: MY अस्पताल में फिर चूहों का हंगामा, ग्वालियर में सनसनीखेज हिट एंड रन, DRI की पूछताछ से बड़ा खुला राज

MP News : 14 सितंबर दिन रविवार को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर एक ही जगह देखने मिली. आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ रहा खास, देखिए एक क्लिक में...

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:30 AM IST
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में रहीं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी गई. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी देखने को मिली. आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ रहा खास, देखिए एक क्लिक में...

इंदौर के MY अस्पताल में फिर आतंक
इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल में एक बार फिर से चूहों का आतंक देखने को मिला है. पहले इसी अस्पताल में दो बच्चों को चूहों ने निशाना बनाया था. अब ओपीडी में चूहे आंतक फैलाए हुए हैं. बता दें कि पूरे अस्पताल में चूहे खुलेआम घूम रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, अस्पताल के अंदर चूहों ने लाखों रुपए की दवाओं को नुकसान पहुंचाया है. 

मध्य प्रदेश में आज सोना-चांदी के दाम 
वहीं मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में भी सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में चांदी की कीमतो में हल्का सा बदलाव जरूर देखा गया है. आपको बता बता दें कि 14 सितंबर को चांदी की कीमतों में थोड़ा सा बदलाव आया है. आज 14 सिंतबर को सोना चांदी की कीमतें क्या हैं. 

भोपालः DRI की पूछताछ में खुलासा
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने एक बड़े ड्रग तस्करी मामले का भंडाफोड़ किया है. डीआरआई ने यहां से युगांडा की एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में महिला ने कई बड़े राज उगले हैं, जिससे पता चला है कि उसका मुंबई में सक्रिय एक विदेशी ड्रग गिरोह से संबंध है. इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट की ओर इशारा करती है.

ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला 
ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रविवार को हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया. चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी रामनिवास गुर्जर ने एक कार को रोकने का प्रयास किया, तभी नाबालिग चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा दी और पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद पुलिसकर्मी बोनट पर लटक गए और घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने पीछा कर नाबालिग चालक को पकड़ लिया.

अंबागढ़ में परिवार का खौफनाक कदम
छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ जिले की अंबागढ़ थाना चौकी में एक परिवार ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है. पूरा परिवार 2 बच्चे समेत 5 लोगों ने यह कदम उठाया है, बताया जा रहा है कि गांव के कुछ दबंगों ने पूरे परिवार को परेशन कर रखा था. इससे परेशान होकर पुलिस थाने में जाकर आत्म हत्या की कोशिश की. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. 

mp newsmp breaking news

;