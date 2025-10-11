MP Live Today: CM मंत्रियों से करेंगे वन-टू-वन समीक्षा, बाघिन बिजली की वनतारा में मौत, चैतन्य बघेल की जेल में मनेगी दिवाली!

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

मंत्रियों के साथ वन-टू-वन बैठक

राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव आज मंत्री-विधायकों के साथ समीक्षा बैठक करें. इस मौके पर सीएम मोहन मंत्रियों के साथ विभागवार कामकाज को लेकर वन-टू-वन बैठक भी करेंगे. इसके अलावा, अलग-अलग विभागों के मंत्रियों के कामों का आंकलन भी किया जाएगा. वहीं उसी के आधार पर मंत्रियों की ग्रेडिंग तय होगी. इसके लिए जल्द चर्चा के लिए तारीख घोषित की जाएगी.

DSP के साले की मौत में खुलासा

भोपाल में DSP के साला पिटाई से उदित की मौत का मामला सामने आया है. शॉर्ट PM रिपोर्ट में मौत का कारण पैंक्रियाज फटने से बताया गया है. मारपीट करने वाले आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को निलंबित किया गया है. उदित B.Tech फाइनल ईयर का छात्र था और 3 दिन पहले बेंगलुरु से नौकरी की तलाश में आया था. शरीर पर 16 जगह मारपीट के निशान मिले. पिपलानी पुलिस ने अभी तक आरोपित आरक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की है.

चैतन्य की जेल में मनेगी दीवाली

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं. ईडी ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.

रायपुर की बाघिन की गुजरात में मौत

राजधानी रायपुर की 8 साल की बाघिन बिजली की गुजरात के वनतारा में इलाज के दौरान मौत हो गई. बेहतर इलाज के लिए इसे मंगलवार को रायपुर जंगल सफारी से गुजरात के वनतारा भेजा गया था. बिजली किडनी और गर्भाशय की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी. वनतारा के सोशल मीडिया अकाउंट से बाघिन की मौत की जानकारी साझा की गई.

देवास जिले का जवाल शहीद

अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास के दौरान देवास जिले के टोंकखुर्द तहसील के संवरसी गांव निवासी नायक संजय मीणा शहीद हो गए. उनके पार्थिव शरीर को आज सुबह दिल्ली से राजकीय सम्मान के साथ इंदौर लाया गया, जहां विमानतल पर सोनकच्छ विधायक डॉ. राजेश सोनकर ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

शराब की जिद ने छीनी जिंदगी

राजधानी रायपुर में देर रात एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. खम्हारडीह सरकारी शराब भट्टी के गार्ड संदीप पटेल की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी भींगराज बघेल शराब भट्टी बंद होने के बाद शराब देने की जिद कर रहा था और इसी विवाद में उसने गार्ड की हत्या कर दी. खम्हारडीह थाना पुलिस ने आरोपी भींगराज बघेल को गिरफ्तार कर लिया है.

भिंड हाईवे पर हादसा टला

भिंड-इटावा हाईवे 719 पर बीती शुक्रवार रात तेज रफ्तार और शराब पीकर चलाए जा रहे ट्रक के घर में घुसने से बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि घर के अंदर करवा चौथ की पूजा कर रही महिलाएं बाल-बाल बच गईं. परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी, और घायल चालक को जिला अस्पताल भिजवाया गया.