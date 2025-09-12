MP News Live Update: झाबुआ से एमपी को करोड़ों की सौगात, गैस सिलेंडर पर भी मिलेगी राहत, प्री-जनगणना के लिए चुने गए एमपी के 3 जिले
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918804
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News Live Update: झाबुआ से एमपी को करोड़ों की सौगात, गैस सिलेंडर पर भी मिलेगी राहत, प्री-जनगणना के लिए चुने गए एमपी के 3 जिले

MP News Live Update: आज 12 सितंबर को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर अब आपको मिलेगी एक ही जगह. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में आज की बड़ी खबरें
एमपी में आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

लाड़ली बहनों आज मिलेगी 28वीं किस्त
आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लाड़ली बहना योजना राज्य स्तरीय कार्यक्रम है. इस दौरान सीएम मोहन यादव प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी देंगे. इसके अलावा, प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए खास दिन रहने वाला है. सीएम सिंगल क्लिक में प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाडली बहनों के खाते में 28वीं किस्त के लिए 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे.

भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना
देश में 15 साल बाद फिर से जनगणना कराने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए जनगणना निदेशालय की तरफ से एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पहली बार डिजिटली जनगणना की जाएगी. आपको बता दें कि इससे पहले देश में प्री टेस्ट होगा, जिसमें एमपी के तीन जिलों को चुना गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम ?
पिछले सालों के मुकाबले इस बार एमपी में जमकर बारिश हुई है. जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी. लेकिन अभी भी एमपी के कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पर बारिश का दौर जारी है. पिछले ही दिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जमकर बारिश हुई है. आइए आज 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है. आपको विस्तार से बताते हैं. 

एमपी में 12सितंबर को सोना-चांदी के रेट
मध्य प्रदेश में सोने-चांदी के दामों में पिछले दो दिनों से स्थिरता आ गई है. 12 सितंबर के दिन भी मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोने-चांदी के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. सराफा बाजारों में शुक्रवार के नए दाम जारी हो गए हैं, जहां दामों में फिलहाल कोई उतार-चढ़ाव नहीं दिखा है. 12 सितंबर के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत प्रदेश के सभी सराफा बाजारों में सोने-चांदी के दामों में स्थिरता दिख रही है. 

रायगढ़ में बड़ा दर्दनाक हादसा,1 की मौत
रायगढ़ के खरसिया डूमरपाली के पास देर रात खड़ी ट्रक से बाइक टकरा गई, जिसमें एक युवक नरेंद्र कश्यप की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया. हादसे के समय मर्डर मामले से लौट रहे पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां घायल का इलाज खरसिया सिविल अस्पताल में चल रहा है.

TAGS

mp newsmp breaking newsmp top news

Trending news

mp news
LIVE: झाबुआ से एमपी को करोड़ों की सौगात, प्री-जनगणना के लिए चुने गए एमपी के 3 जिले
cm ladli behna yojana
आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त, सीएम मोहन गैस सिलेंडर का भी भेजेंगे पैसा
census news
भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, मध्य प्रदेश के तीन जिलों में होगा प्री टेस्ट
rajgarh news
महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी, जानिए
Chhattisgarh IPS Transfer
छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी
murder case
बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद
Bhopal
आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल तो परेशान हुए पूर्व BJP नेता, जान देने की कोशिश की...
mp news
बैतूल में डॉक्टर का शर्मनाक चेहरा: बीएमओ ने मरीज को जड़े थप्पड़, Video वायरल
shajapur
किसानों से मिलने पहुंचे CM का अजब गजब बयान, बोले- कांग्रेस के लोगों को कुत्ते मुबारक
Ajit Jogi
'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'... 14 साल बाद कैसे सच हुई दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी?
;