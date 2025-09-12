MP News Live Update: झाबुआ से एमपी को करोड़ों की सौगात, गैस सिलेंडर पर भी मिलेगी राहत, प्री-जनगणना के लिए चुने गए एमपी के 3 जिले

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

लाड़ली बहनों आज मिलेगी 28वीं किस्त

आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लाड़ली बहना योजना राज्य स्तरीय कार्यक्रम है. इस दौरान सीएम मोहन यादव प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी देंगे. इसके अलावा, प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए खास दिन रहने वाला है. सीएम सिंगल क्लिक में प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाडली बहनों के खाते में 28वीं किस्त के लिए 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे.

भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना

देश में 15 साल बाद फिर से जनगणना कराने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए जनगणना निदेशालय की तरफ से एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पहली बार डिजिटली जनगणना की जाएगी. आपको बता दें कि इससे पहले देश में प्री टेस्ट होगा, जिसमें एमपी के तीन जिलों को चुना गया है.

मध्य प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम ?

पिछले सालों के मुकाबले इस बार एमपी में जमकर बारिश हुई है. जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी. लेकिन अभी भी एमपी के कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पर बारिश का दौर जारी है. पिछले ही दिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जमकर बारिश हुई है. आइए आज 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है. आपको विस्तार से बताते हैं.

एमपी में 12सितंबर को सोना-चांदी के रेट

मध्य प्रदेश में सोने-चांदी के दामों में पिछले दो दिनों से स्थिरता आ गई है. 12 सितंबर के दिन भी मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोने-चांदी के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. सराफा बाजारों में शुक्रवार के नए दाम जारी हो गए हैं, जहां दामों में फिलहाल कोई उतार-चढ़ाव नहीं दिखा है. 12 सितंबर के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत प्रदेश के सभी सराफा बाजारों में सोने-चांदी के दामों में स्थिरता दिख रही है.

रायगढ़ में बड़ा दर्दनाक हादसा,1 की मौत

रायगढ़ के खरसिया डूमरपाली के पास देर रात खड़ी ट्रक से बाइक टकरा गई, जिसमें एक युवक नरेंद्र कश्यप की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया. हादसे के समय मर्डर मामले से लौट रहे पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां घायल का इलाज खरसिया सिविल अस्पताल में चल रहा है.