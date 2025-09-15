MP Today Live: एमपी में बनेगा देश का पहला पीएम मित्र पार्क, सिर्फ 2 घंटे में भोपाल से इंदौर, पढ़िए 15 सितंबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में रहीं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी गई. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी देखने को मिली. आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ रहा खास, देखिए एक क्लिक में...

धार में बनेगा पहला PM मित्र पार्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर पर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक तोहफ़ा देने जा रहे हैं. वे धार ज़िले के भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे. 2100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह पार्क भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

सिर्फ 2 घंटे में भोपाल से इंदौर

मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर के बीच एक हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया है. इस एक्सप्रेसवे का रूट तय हो गया है और इससे सड़क मार्ग से यात्रा का समय साढ़े तीन घंटे से घटकर डेढ़ से दो घंटे रह जाएगा. इस कॉरिडोर के निर्माण से दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 45 से 50 किलोमीटर कम हो जाएगी.

मध्य प्रदेश में सोना-चांदी के रेट

मध्य प्रदेश में 15 सितंबर को सोना-चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सितंबर के पिछले सप्ताह में सोना की कीमतों में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है. इसके अलावा, चांदी की कीमतों में काफी तेजी देखी गई है. अगर आप निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो इस मौका को हाथ से न गंवाएं.

जौनपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर क्रॉसिंग के पास डबल डेकर टूरिस्ट बस और ट्रक में जोरदार टक्कर से छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है. जबकि आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

मुरैना में खाद को लेकर बवाल

मुरैना में खाद वितरण को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया. कृषि उपज मंडी में खाद लेने पहुंचे किसानों के बीच लाइन में लगने को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. दोनों पक्षों के समर्थक लाठी-डंडों के साथ भिड़ गए और एक-दूसरे पर जमकर हमला कर दिया. देर रात से लाइन में खड़े किसान सुबह तक धक्का-मुक्की और झगड़े का शिकार बने.

बैतूलः क्रिटिकल केयर यूनिट

बैतूल के जिला अस्पताल का जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने क्रिटिकल केयर यूनिट की प्रगति देखी और इसे जल्द शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, पार्किंग व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी समीक्षा की.

सागर में खाकी पर फिर 'दाग'

मध्य प्रदेश के सागर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, पुलिस की अमानवीयता सीसीटीवी में कैद हो गई है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक पुलिस वाला, एक युवक की प्लास्टिक छड़ी से जमकर पिटाई कर रहा है. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे/ सागर)