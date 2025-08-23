MP News Today 23 August 2025: मध्य प्रदेश में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें
MP News Today 23 August 2025: मध्य प्रदेश में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें

MP Breaking News Today 23 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में शनिवार यानि 23 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:13 AM IST
MP News Today 23 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज शनिवार यानी 23 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

ग्वालियर यूनिवर्सिटी में हलचल
मध्य प्रदेश के ग्वालियर यूनिवर्सिटी में इन दिनों हलचल काफी तेज नजर आ रही है. दरअसल, सिर्फ 8 दिनों के अंदर लगभग 6300 छात्रों ने डिग्री के लिए आवेदन किए हैं. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर-2025 भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है. इसमें स्नातक डिग्री अनिवार्य की गई है. इसके लिए ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेजों में छात्र डिग्री के लिए आवेदन करने पहुंचे हैं. 

मध्य प्रदेश में आज का मौसम 
मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है. तो कहीं पर रुक-रुक बारिश अपना कहर बरपा रही है. वहीं शुक्रवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है, जिसके चलते जल जमाव की स्थिति बनी हुई है. आइए आज मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है. विस्तार से बताते हैं.

एमपी में सोना चांदी की कीमत
आज एक बार फिर से सोना की कीमतों में गिरावट देखी गई है. लेकिन चांदी कीमतों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. आज चांदी की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला है. बैंकबाजार डॉट कॉम की वेबसाइट के मुताबिक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इन शहरों में ताजा कीमत के बारे में बताते हैं. 

भोपाल में देहदानी को 'गार्ड ऑफ ऑनर'
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इतिहास रचते हुए पहली बार किसी देहदानी को राजकीय सम्मान दिया गया. गांधी मेडिकल कॉलेज में 79 वर्षीय दिवंगत रमा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. शासन के आदेश पर आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ और डॉक्टरों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी.

दमोह में रहस्यमई बीमारी
मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं. जिले के हटा अंचल में सिविल अस्पताल में पिछले एक पखवाड़े से जुट रही मरीजों की भीड़ ने चिंता बड़ा दी है. सिर्फ सिविल अस्पताल में रोजाना चार सौ से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं जबकि गंभीर बीमार मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है. तो कई मरीज इलाके के प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं.

मंदसौर में बाढ़ जैसे हालात 
मध्य प्रदेश के मंदसौर में उफान पर आई शिवना नदी के पानी से यात्री बस और स्कूल बस निकाले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि प्रशासन ने पानी भरे रास्तों से वाहन निकालने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और लोगों से अपील भी की है की जान को जोखिम में डालकर ऐसा ना करें लेकिन उसके बावजूद पशुपतिनाथ मंदिर के पास शिवना नदी के उफान के बीच भरे पानी से यात्री वाहन निकलते नजर आए.

बलरामपुर में खबर का असर
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. वाड्रफनगर जनपद पंचायत के सरना गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद पंचायत सचिव आनंद गुप्ता, सरपंच हीरामणि सिंह, रोजगार सहायक गोवर्धन सिंह और दो आवास मित्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जिला पंचायत की सीईओ ने करीब 16 लाख रुपये की राशि वसूलने और दोनों आवास मित्रों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश भी जारी किया है.

कोरबाः नशा गिरोह गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस व साइबर सेल की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अवैध कारोबार को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करते आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो आरोपी वाराणसी यूपी से पकड़े गए हैं. वे गिरोह के स्थानीय सदस्यों को खपाने के लिए नशीली दवा की सप्लाई करते थे. संयुक्त टीम ने आरोपियों से लाखों रूपए कीमती 18 हजार 965 नग प्रतिबंधित दवा के अलावा दो बाइक बरामद किया है. आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

