MP News Today 26 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट

MP News Today 26 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज मंगलवार यानी 26 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.
मध्य प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम
अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून अभी भी मध्यप्रदेश में अपना असर दिखा रहा है. प्रदेशभर में लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग ने 26 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
मध्य प्रदेश में सोना-चांदी के ताजा भाव
त्योहारी सीजन से पहले मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. 26 अगस्त को इंदौर, भोपाल और रायपुर में सोने की कीमतों में गिरावट जबकि चांदी में मामूली बदलाव दर्ज हुआ है, जिससे निवेश का यह समय बेहतर माना जा रहा है.
छत्तीसगढ़ में नोटों से नहीं मिलेगी 'दारू'
छत्तीसगढ़ के नए आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शराब दुकानों को पूरी तरह कैशलेस किया जाए. साथ ही होटल, ढाबों और फार्म हाउस में अवैध शराब बिक्री पर सख्ती बरतने और सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखने के भी आदेश दिए.
भोपालः आबकारी विभाग की कार्रवाई
भोपाल में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने कोलार रोड के कजरी खेड़ा और गोल जोड़ इलाके में छापेमारी कर 475 किलो महुआ लहान और 25 लीटर हाथ भट्टी की शराब जब्त की. इस दौरान दो महिलाएं पकड़ी गईं, जबकि अन्य तस्कर टीम को देखते ही कच्ची शराब छोड़कर भाग निकले. कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है.
रतलाम में जीआरपी की बड़ी कार्रवाई
रतलाम से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जीआरपी पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बीते माह महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उसकी पहचान की और लगातार तलाश जारी रखी. आखिरकार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया.
खरगोन जिले में महिला के साथ अत्याचार
खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र के अवरकच्छ गांव में नवविवाहिता महिला के साथ हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. पीड़िता खुशबू का आरोप है कि उसके पति ने दहेज की मांग और नापसंद होने के कारण पहले बेरहमी से मारपीट की, फिर गैस चूल्हे पर चाकू गर्म कर शरीर पर दाग दिया. फरवरी 2025 में बड़वानी जिले के अंजड निवासी दिलीप से हुई शादी के बाद से ही उसके साथ अत्याचार किए जा रहे थे.
बलौदाबाजारः तेज बहाव में बहे 4 बच्चे
जीपीएम जिले की सीमा से लगे बिलासपुर जिले के भनवारटक स्थित प्रसिद्ध मरही माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे बलौदाबाजार जिले के भाटापारा निवासी धुर्व परिवार के साथ दुखद हादसा हो गया. मंदिर दर्शन के दौरान अचानक तेज बारिश से उफनते नाले में परिवार के चार बच्चे बह गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर तीन बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं.
भोपाल में नाबालिग ने की आत्महत्या
भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित ग्लोबल पार्क सिटी में सातवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र की कॉपी गुम हो जाने पर पिता ने डांटा था, जिसके बाद छात्रा ने ड्रेस के बेल्ट और दुपट्टे से फंदा बनाकर कवर्ड के हैंडल पर फांसी लगा ली. मौके से दो सुसाइड नोट मिले हैं, जिनमें से एक टिशू पेपर पर लिखा गया है.
बलरामपुर में सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा
बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने निजी स्कूल संचालक, उसके बेटे सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इससे पहले चार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भी जेल भेजा जा चुका है. पुलिस का कहना है कि फर्जी सर्टिफिकेट देने वाला पूरा गिरोह अब सलाखों के पीछे है.