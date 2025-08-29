 MP News Today 29 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2900838
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News Today 29 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट

MP Breaking News Today 29 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में शुक्रवार यानि 29 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News Today 29 August 2025 Highlights
MP News Today 29 August 2025 Highlights

MP News Today 29 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज शुक्रवार यानी 29 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

मिल गई इंदौर की श्रद्धा तिवारी
इंदौर की श्रद्धा तिवारी 7 दिन बात मिल गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा तिवारी शुक्रवार सुबह अचानक अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची है. दरअसल, श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट सामने आया है. वह शादी करके शुक्रवार को अचानक अपने पति के साथ थाने पहुंची. 

मध्य प्रदेश में आज का मौसम
मध्य प्रदेश में मानसून अपनी रफ्तार धीमी करने का नाम ही नहीं ले रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के अंदर बारिश के 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं. इसी वजह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा, कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी में सोना-चांदी की कीमतें
आज फिर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बैंकबाजार डॉट कॉम के मुताबिक, सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है जबकि चांदी के दाम स्थिर नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज 29 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट क्या हैं? 

क्या बोले महामंडलेश्वर महाराज 
भारत में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर मुद्दा है, ऐसे में संघ प्रमुख ये बयान कई लोगों को हैरान कर रहा है. इसी बयान का समर्थन देते हुए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने एक बार फिर से जनसंख्या को लेकर राय दी है.

पन्ना जिले में रहस्यमयी बीमारी !
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बदलते मौसम के चलते एक रहस्यमई बीमारी का खतरा मंडरा रहा है. इस बीमारी ने पवई विकासखंड के ग्राम बम्होरी में तांडव मचा रखा है. गांव में अलग-अलग कारणों के चलते सिर्फ तीन दिनों के अंदर पांच आदिवासी ग्रामीणों की मौत हो गई है. 
 

TAGS

mp newsmp breaking news

Trending news

indore girl news
7 दिन से बाद मिली श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट, घर वालों ने किया था टोटका
panna health news
पन्ना जिले में फैली रहस्यमयी बीमारी! 3 दिन में 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप
ujjain news
'चार बच्चे पैदा करो...', महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का बयान
gwalior news
सिंधिया के गढ़ में सजेगा रीजनल टूरिज्म मंच, नेता से लेकर फिल्मी सितारे होंगे शामिल
mp news
थाने में अचानक गिरे कॉन्स्टेबल, मची अफरा-तफरी, साथी ने संकटमोचन बनकर बचाई जान
mp news
शराब पर फिर बोले पटवारी, कहा-MP में सबसे ज्यादा बिकने लगी, मंच से साधा निशाना
durg news
"भगवान को सबक सिखाना है!" परमात्मा से नाराज चोर ने मंदिरों को बनाया निशाना, फिर..
mp news
पंजाब में मिली रायसेन की लापता निकिता, हार्वेस्टर चालक के साथ भागी थी, रचाई शादी
mp news
सिंधिया के गढ़ में सियासी उठापटक, 18 पार्षदों ने एक साथ दिया इस्तीफा, खाई थी कसम
mp news
'डॉग अटैक' का कहर जारी, पन्ना में 5-6 कुत्तों ने महिला पर किया खूंखार हमला
;