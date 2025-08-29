MP News Today 29 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट

MP News Today 29 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज शुक्रवार यानी 29 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

मिल गई इंदौर की श्रद्धा तिवारी

इंदौर की श्रद्धा तिवारी 7 दिन बात मिल गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा तिवारी शुक्रवार सुबह अचानक अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची है. दरअसल, श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट सामने आया है. वह शादी करके शुक्रवार को अचानक अपने पति के साथ थाने पहुंची.

मध्य प्रदेश में आज का मौसम

मध्य प्रदेश में मानसून अपनी रफ्तार धीमी करने का नाम ही नहीं ले रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के अंदर बारिश के 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं. इसी वजह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा, कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है.

एमपी में सोना-चांदी की कीमतें

आज फिर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बैंकबाजार डॉट कॉम के मुताबिक, सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है जबकि चांदी के दाम स्थिर नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज 29 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट क्या हैं?

क्या बोले महामंडलेश्वर महाराज

भारत में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर मुद्दा है, ऐसे में संघ प्रमुख ये बयान कई लोगों को हैरान कर रहा है. इसी बयान का समर्थन देते हुए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने एक बार फिर से जनसंख्या को लेकर राय दी है.

पन्ना जिले में रहस्यमयी बीमारी !

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बदलते मौसम के चलते एक रहस्यमई बीमारी का खतरा मंडरा रहा है. इस बीमारी ने पवई विकासखंड के ग्राम बम्होरी में तांडव मचा रखा है. गांव में अलग-अलग कारणों के चलते सिर्फ तीन दिनों के अंदर पांच आदिवासी ग्रामीणों की मौत हो गई है.

