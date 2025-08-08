MP Top News Today 8 August: एमपी-छत्तीसगढ़ की हर बड़ी हलचल पर नजर, सिर्फ एक क्लिक में पढ़ें टॉप न्यूज

MP Breaking News Today 8 August 2025: रक्षाबंधन से एक दिन पहले जहां मौसम शांत हो गया है, वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है. ऐसे में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं.
Trending Photos
MP Breaking News Today: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के किस शहर में क्या हालात हैं. छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घटनाक्रम पर हमारी पूरी नजर है. चाहे मौसम की ताजा स्थिति हो, प्रशासनिक फैसले हों या जमीन से जुड़ी कोई बड़ी खबर हर जरूरी अपडेट आपको एक ही क्लिक में यहीं मिलेगा. तो जुड़े रहिए ZEE MPCG के साथ, जहां आपको मिलेंगी आपके प्रदेश की हर अहम खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में.
मध्य प्रदेश में मौसम के हालात
मध्य प्रदेश में मानसून इस समय सुस्त पड़ गया है. क्योंकि पिछले सात दिनों से प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला थम गया है. मौसम विभाग ने आज भी कहीं भारी बारिश की संभावना नहीं जताई है, हालांकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश रुकने के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गर्मी और उमस बढ़ गई है. गुरुवार को प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया.
मध्य प्रदेश में सोने की कीमत
रक्षाबंधन से एक दिन पहले सोना-चांदी की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया है, जिससे इस बार भाईयों को बहनों को ज्वेलरी या कीमती तोहफा देना थोड़ा महंगा पड़ सकता है. आमतौर पर इस त्योहार पर बहनों को सोने-चांदी के गहने गिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन इस बार बाजार में भाव बढ़ने से ग्राहकों की जेब पर असर पड़ सकता है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आज सोने और चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई है. ऐसे में अगर आप रक्षाबंधन पर कोई कीमती उपहार खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जान लें.
छत्तीसगढ़ में बदलाव की आहट
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के हालिया दिल्ली दौरे के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संगठन विस्तार पर चर्चा की है. खबर है कि 10 अगस्त तक नई नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है, जिसमें कुछ पदों की संख्या कम की जाएगी और कुछ वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.
ग्वालियर में हिट-एंड-रन केस
ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में देर रात शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार क्रेटा कार से आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया. यह घटना होटल सेंटर पार्क के पास हुई, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में आता है. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह पुलिस कंट्रोल रूम से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.
इंदौर लव जिहाद फंडिंग केस
इंदौर में लव जिहाद फंडिंग केस में फरार आरोपी अनवर कादरी की तलाश तेज हो गई है. पुलिस ने सदर बाजार स्थित उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें 8 सितंबर से पहले कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी गई है. बताया जा रहा है कि अनवर कादरी पिछले कुछ समय से फरार है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है. साथ ही उसकी संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है. हाल ही में उसकी बेटी की गिरफ्तारी के बाद अनवर कादरी पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है.
बलरामपुर जिले में बड़ा हादसा
बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में एक कांच की दुकान पर बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रक से कांच उतारते समय दो मजदूर भारी शीट के नीचे दब गए. यह घटना अब्दुल स्टील एंड एल्यूमीनियम की दुकान पर हुई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और काफी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.
रायपुर से एक्सक्लूसिव खबर
रायपुर में पाकिस्तान से जुड़े ड्रग्स तस्करी मामले में अब सेंट्रल आईबी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी जांच शुरू कर दी है. टिकरापारा थाना क्षेत्र में पकड़े गए तस्करों से दोनों एजेंसियों ने पूछताछ की है. रायपुर पुलिस ने 4 अगस्त को पंजाब के ड्रग तस्कर समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की पाकिस्तानी ड्रग्स जब्त की गई थी.