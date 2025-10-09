Advertisement
MP Live Today: 20 मासूमों की मौत का सौदागर गिरफ्तार! दमोह में नहीं थम रहा लव जिहाद, भोपाल में वोटरों की संख्या दोगुनी

MP News Live Update: आज 9 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर अब आपको मिलेगी एक ही जगह. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Oct 09, 2025, 09:39 AM IST
एमपी की ताजा खबरें

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

कफ सिरप कंपनी मालिक गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बीते दिनों कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगराजन को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उसे चेन्नई से पकड़ा है. कफ सिरप से हुई मौतों के बाद से ही रंगराजन फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी.

भोपालः 22 साल में दोगुने हुए वोटर
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार वोटरों की संख्या बढ़ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी में पिछले 22 सालों में वोटरों की संख्या में दो गुना इजाफा हुआ है. बता दें कि 2003 के आंकड़ों के अनुसार, भोपाल में कुल 11 लाख 81 हजार 531 वोटर थे, लेकिन अब यह संख्या  21 लाख 18 हजार 364 हो गई है. इसके लिए जिले के बूथ लेवल के ऑफिसर डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे.

एमपी में आज कैसा रहेगा मौसम 
अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी हो चुकी है. दिन में तेज धूप और रात में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले दो-तीन दिनों तक मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून वापसी की परिस्थितियां अनुकूल रहने वाली है. यही कारण है कि एमपी में अब रात के समय गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है. व

एमपी में सोना-चांदी हर दिन महंगा
सोने-चांदी के दामों में महंगाई का दौर जारी है, सोने के दामों में हर दिन इजाफा हो रहा है. गुरुवार यानि 9 अक्टूबर के दिन भी फिर से सोने के दामों में उछाल देखा गया है, जहां सोना महंगा होने से आपको आज भी खरीददारी के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी. करवा चौथ के त्योहार से पहले ही सोने के दामों में जबरदस्त उछाल दिखा है. 

दमोह में लव जिहाद का बड़ा केस
एमपी के दमोह में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक मुस्लिम लड़का तीन सालों से एक हिन्दू लड़की को अपने आप को हिंदू बताता रहा. जब राज खुला तो वह अयान खान निकला और इस बात को जानकर लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया. लेकिन शातिर दिमाग अयान ने बड़ी चालाकी से उसे किडनैप किया. 

