बारिश में मध्य प्रदेश की ये खूबसूरत जगहें जीत लेंगी आपका दिल, देखकर भूल जाएंगे मेघालय

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मानसून के मौसम में मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है. हरे-भरे पहाड़, गिरते हुए झरने, बादलों को छूती घाटियां और लबालब भरी झीलें पर्यटकों का मन मोह लेती हैं. अगर आप मानसून में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की 6 शानदार जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. यहां आपको मनमोहक प्राकृतिक नजारे, शांत माहौल और फोटोग्राफी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. मानसून के दौरान इन पर्यटन स्थलों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे यात्रा सचमुच यादगार बन जाती है.
पचमढ़ी (नर्मदापुरम)
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, पचमढ़ी, बारिश के मौसम में सबसे खूबसूरत लगता है. यहां बी फॉल, अप्सरा विहार, रजत प्रपात और धूपगढ़ जैसी जगहें घनी हरियाली और बादलों से घिर जाती हैं. ट्रेकिंग, नेचर वॉक और सनसेट का मजा लेने के लिए यह मानसून की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है.
भेड़ाघाट (जबलपुर)
मानसून के दौरान जबलपुर का भेड़ाघाट और भी आकर्षक हो जाता है. धुआंधार जलप्रपात पूरे वेग से गिरता है, जबकि संगमरमर की ऊंची चट्टानों के बीच बहती नर्मदा नदी का नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. बारिश के मौसम में यहां का दृश्य सचमुच अद्भुत होता है.
तामिया (छिंदवाड़ा)
मानसून के मौसम में छिंदवाड़ा का तामिया इलाका बादलों और हरियाली से घिर जाता है. पातालकोट घाटी, सनसेट पॉइंट और घने जंगल इसकी खास पहचान हैं. अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इसे मध्य प्रदेश का छिपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है.
ओरछा (निवाड़ी)
ओरछा इतिहास और प्रकृति के अनोखे मेल को देखने के लिए एक शानदार जगह है. बारिश के मौसम में बेतवा नदी का बढ़ता जलस्तर यहां के नजारों को और भी मनमोहक बना देता है. यहां के किले, छतरियां और नदी के किनारे की हरियाली इसे मानसून की यात्रा के लिए एक खास जगह बनाती है.
मांडू (धार)
मानसून के दौरान मांडू की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. बादलों के बीच जहाज महल, रूपमती महल और आस-पास की हरियाली किसी फिल्म के सेट जैसी लगती है. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है जिन्हें इतिहास और प्राकृतिक नजारे पसंद हैं.
अमरकंटक (अनूपपुर)
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मानसून के मौसम में सचमुच मनमोहक हो जाता है. कपिलधारा और दुग्धधारा झरने पूरे वेग से बहते हैं, जबकि आसपास के घने जंगल और पहाड़ प्रकृति प्रेमियों को एक अनोखा अनुभव देते हैं. बारिश के मौसम में इस जगह की सुंदरता और भी बढ़ जाती है.
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