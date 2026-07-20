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बारिश में मध्य प्रदेश की ये खूबसूरत जगहें जीत लेंगी आपका दिल, देखकर भूल जाएंगे मेघालय

मानसून का मौसम आते ही मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता एक नई चमक से खिल उठती है. प्रदेश की पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं, झरने पूरे जोर के साथ गिरते हैं और झीलें सचमुच शानदार लगती हैं. ऐसे में आज हम आपको मध्य प्रदेश की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 20, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:03 PM IST
बारिश में मध्य प्रदेश की ये खूबसूरत जगहें जीत लेंगी आपका दिल, देखकर भूल जाएंगे मेघालय
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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