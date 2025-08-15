Bhind Tourism: चंबल के बीहड़ में घूमने की वो जगह, जिसे देख भूल जाएंगे विदेश जाना

Famous Places Around Bhind: भिंड या चंबल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग खौफ से भर जाते हैं और दिमाग में बंदूकों व हथियारों से लैस डाकू घोड़ों पर सवार होकर बीहड़ों से निकलते नजर आते हैं. चंबल के बीहड़ का महाभारत में भी जिक्र है. यहां आज के समय में डाकू धीरे-धीरे खत्म हो गए हैं. लेकिन कई लोग आज भी इस इलाके में जाने से डरते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं चंबल के भिंड में कई ऐसी खूबसूरत जगहें भी हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं. आइए जानते हैं चंबल में घूमने की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में...

अटेर का किला

भिंड जिले में चंबल नदी के किनारे अटेर का विशाल और ऐतिहासिक किला है. यह किला 17वीं सदी में भदौरिया राजाओं द्वारा बनवाया गया. जो अपनी शानदार वास्तुकला और किलेबंदी के लिए दुनियाभर में फेमस है. इस किले के अंदर 'खूनी दरवाजा', 'बदन सिंह का महल' और 'हथिया पोर' जैसी ऐतिहासिक जगहें हैं. जो इस किले के इतिहास के बारे में बताती हैं. चंबल नदी के किनारे स्थित इस किले का दृश्य बहुत मनमोहक लगता है.

गोहद का किला

गोहद का किला जाट शासकों द्वारा बनवाया गए प्राचीन और महत्वपूर्ण किला है. इसे 16वीं शताब्दी में जाट शासक राणा महा सिंह ने बनवाया था. इस किले की बनावट अन्य किलों से बिल्कुल अलग है. इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक कहानी देखने लायक है. गोहद का किला मराठा, मुगल और ब्रिटिश शासकों के बीच हुए संघर्षों का गवाह है.

माता रेणुका मंदिर

माता रेणुका मंदिर भिंड की एक प्रसिद्ध धार्मिक जगह है. यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है. इस मंदिर का स्थान महाकाव्य जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि यहीं पर भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका और पिता जमदग्नि के साथ तपस्या की थी. यहां पर सालों साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है.

वनखंडेश्वर मंदिर

भिंड जिले के सबसे पुराने मंदिर में से एक वनखंडेश्वर मंदिर है. जो महादेव को समर्पित है. इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था. इम मंदिर के अंदर एक अखंड लौ प्रज्ज्वलित है, जिसे अखंड ज्योति भी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि यह अखंड ज्योति सैकड़ों वर्षों से निरंतर जलती आ रही है.

रावतपुरा सरकार धाम

चंबल इलाके में स्थित रावतपुरा सरकार धाम हनुमान जी का एक बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है. यह मंदिर अपनी चमत्कारिक मान्यताओं के लिए दूर-दूर तक जाना जाता है. यहां हर दिन बड़ी संख्यां में भक्तों का आना जाना लगा रहता है. वहीं, मंगलवार और शनिवार के दिन भारी भीड़ होती है.

