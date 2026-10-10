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पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा निवेश: MP ट्रैवल मार्ट में मिले ₹3,729 करोड़ के प्रस्ताव, 2027 तक 15 नए फाइव-स्टार होटल्स का विजन

भोपाल में हुए ‘मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026’ में 34 देशों के 100 से अधिक एवं देश के 180 से अधिक टूर ऑपरेटर्स होटल व्यवसायियों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ प्रदेश के 250 से अधिक ट्रैवल टूर ऑपरेटर, होटलियर और एग्जीबिटर्स को एक ही मंच पर लाकर 10 हजार से अधिक B2B मीटिंग्स ने प्रदेश की असीम पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक पहचान दिलाई.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 10, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 06:34 PM IST
पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा निवेश: MP ट्रैवल मार्ट में मिले ₹3,729 करोड़ के प्रस्ताव, 2027 तक 15 नए फाइव-स्टार होटल्स का विजन

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