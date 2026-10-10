/पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा निवेश: MP ट्रैवल मार्ट में मिले ₹3,729 करोड़ के प्रस्ताव, 2027 तक 15 नए फाइव-स्टार होटल्स का विजन

ओरछा की धरोहर संरक्षण के लिए एसपीए, नई दिल्ली और ‘द्रोणह’ की श्रीमती शिखा जैन के साथ एमओयू किए गए. आईआईटीटीएम, ग्वालियर के साथ भोपाल के 100 पर्यटक वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने तथा टेकनपुर बीएसएफ अकादमी में सैन्य पर्यटन के उन्नयन के लिए भी समझौते हुए. निवेश प्रस्तावों में एटमॉस्फियर ग्रुप ने उज्जैन, इंदौर और वन्यजीव क्षेत्रों में ₹500 करोड़, रेनी ग्रुप ने मांडू की 350 वर्ष पुरानी लुनेरा सराय को ₹130 करोड़ में ‘वेलकमहोटल बाय आईटीसी’ के रूप में विकसित करने और खजुराहो के कुटनी डैम पर वॉटरफ्रंट रिसॉर्ट सहित ₹290 करोड़ से अधिक तथा सर्व ग्रुप ने मढ़ई में ‘ताज सफारीज’ के साथ ₹100 करोड़ के अल्ट्रा-लक्जरी रिसॉर्ट सहित कुल ₹300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव रखे गए. वहीं, सर्व ग्रुप ने सतपुड़ा के मढ़ई में ‘ताज सफारीज’ के साथ ₹100 करोड़ के अल्ट्रा-लक्जरी रिसॉर्ट सहित कुल ₹300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा.