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एमपी में महंगाई का डबल अटैक, पेट्रोल-डीजल के बाद सब्जियों के बढ़े दाम, जानिए अपने जिले का हाल

MP Vegetable Price Hike: मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल महंगा होने के चलते सब्जियों के दाम तेजी आ गई है. इसके साथ-साथ भीषण गर्मी के चलते सब्जियों की आवक भी बहुत कम हो गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 29, 2026, 04:19 PM IST
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MP Vegetable Market Price
MP Vegetable Market Price

MP Vegetable Market Price: पूरे देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दामों का असर अब आपकी रसोई पर भी दिखने लगा है. दरअसल, एमपी में पेट्रोल-डीजल कीमत के चलते उज्जैन, मंदसौर, खरगोन और इंदौर की मंडियों में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. सबसे ज्यादा असर हरी सब्जियों में देखने को मिल रही है. व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने और गर्मी की वजह से मंडियों में आवक कम हो गई है. इसी के चलते टमाटर, गिलकी, लौकी, हरी मिर्च, नींबू और धनिया जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के भाव तेजी से बढ़े हैं. आम लोगों का घरेलू बजट भी अब बिगड़ने लगा है.

बात करें मंदसौर की तो यहां की मंडियों में इन दिनों सब्जियों के दाम काफी ऊपर पहुंच गए हैं. यहां टमाटर 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि गिलकी 60 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गई है. पालक, धनिया और दूसरी पत्तेदार सब्जियों के दाम भी पहले के मुकाबले लगभग दोगुने हो चुके हैं. स्थानीय व्यापारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, आसपास के इलाकों में उत्पादन कम हुआ है. दूसरी तरफ महाराष्ट्र और राजस्थान से आने वाली सब्जियां भी महंगे भाड़े के कारण ज्यादा कीमत में पहुंच रही हैं.

दुकानदार महंगाई से परेशान
वहीं खरगोन में भी सब्जियों-फलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ा है, जिसका असर बाजार में साफ दिखाई दे रहा है. यहां गिलकी और लौकी करीब 50 रुपये किलो बिक रही है, जबकि नींबू 80 रुपये किलो तक पहुंच गया है. केले के दाम भी तेजी से बढ़े हैं और अब 50 से 60 रुपये दर्जन बिक रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर हफ्ते सब्जियों के भाव बदल रहे हैं, जिससे घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है. छोटे दुकानदार भी महंगी खरीद से परेशान नजर आ रहे हैं.

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यहां पर भी महंगाई का असर
इसके अलावा, इंदौर-उज्जैन की बात करें, तो यहां पर भी महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है. उज्जैन में हरी मिर्च 50 से 60 रुपये किलो और शिमला मिर्च करीब 50 रुपये किलो बिक रही है. वहीं इंदौर में नींबू 110 रुपये किलो और हरी मिर्च 90 रुपये किलो तक पहुंच गई है. व्यापारियों का कहना है कि तेज गर्मी से खेतों में फसल जल्दी खराब हो रही है, इसलिए मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो रही है. उनका मानना है कि अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम और बढ़े तो सब्जियां और महंगी हो सकती हैं.

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