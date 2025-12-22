एमपी में SIR का पहला चरण पूरा, वोटर लिस्ट से 41 लाख लोगों के कटे नाम, 9 लाख को थमाया जाएगा नोटिस

MP Voter List Check: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण में 5 करोड़ 74 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटलीकरण किया गया है. इस प्रक्रिया में मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले करीब 41 लाख नाम हटाए गए हैं. अब दूसरे चरण में मंगलवार को राज्य के 65,014 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद उन लगभग 9 लाख मतदाताओं के नाम सामने आएंगे, जिन्होंने अधूरे गणना पत्रक जमा किए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रारूप जारी होने के साथ ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी. इस अवधि में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़े आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे. जांच के बाद संबंधित नामों पर आदेश जारी किए जाएंगे. प्रारूप प्रकाशन के बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर सभी आवश्यक जानकारियां साझा की जाएंगी.

पात्र युवाओं के नाम जोड़ने पर जोर

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण में राजनीतिक दलों की भूमिका अहम हो गई है. मंगलवार से इस चरण की शुरुआत होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है. पार्टी का फोकस हर पेज के मतदाताओं की पहचान पर रहेगा. ऐसे नामों पर आपत्ति दर्ज की जाएगी, जो फर्जी हों या 2003 के बाद बिना स्पष्ट रिकॉर्ड के जुड़े हों. साथ ही पात्र युवाओं के नाम सूची में जोड़ने पर भी जोर रहेगा.

चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा

भाजपा संगठन ने सभी प्रभारी, विधायक और सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वे एसआइआर के दूसरे चरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. पार्टी ने इसे अपनी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना है. 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों में जिन सीटों पर भाजपा को कम मत मिले या जीत का अंतर कम रहा, उन्हें चिन्हित किया गया है. 2023 में भाजपा को 230 में से 163 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस की 66 सीटों पर पार्टी ने विशेष रणनीति के तहत संगठन को सक्रिय किया है.

नए मतदाताओं के नाम जुड़वाएं

भाजपा ने उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जहां पार्टी दो हजार से कम मतों से चुनाव हार गई थी. ऐसे इलाकों में मंडल और सेक्टर स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं. जिलाध्यक्षों से लेकर पन्ना प्रमुखों तक को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर पात्र परिवार तक पहुंचें और नए मतदाताओं के नाम जुड़वाएं. बूथ स्तर पर निगरानी बढ़ाने, पंजीकरण में सहयोग करने और फॉर्म की त्रुटियां समय रहते सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं. पार्टी का मानना है कि कमजोर सीटों को मजबूत करना इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

