संसद में बैठकर पोर्न वीडियो देख रहे थे नेता जी, महिला सांसद भड़कीं...

नई दिल्ली: दुनियाभर की संसद से अक्सर मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं लेकिन हाल ही में ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमंस (House Of Commons) से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एक सांसद पर आरोप है कि वो संसद भवन में बैठकर पोर्न वीडियो (Porn Video) अपने मोबाइल में देख रहे थे. इस हरकत को एक महिला सांसद ने देख लिया, जिसके बाद जिसके वो काफी भड़क गई.

महिला सांसद भड़क गई

इस पूरी घटना में वहां की महिला सांसदों ने अपनी आवाज उठाई हैं. एक महिला सांसद ने कहा है कि ये सब जब हो रहा था तो वो आरोपी सांसद के पास वाली सीट पर ही बैठी थीं.

Tory MP caught watching PORN during debate in the House Of Commons https://t.co/cI1mFzYu2q

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 27, 2022