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मानसून की विदाई से पहले एमपी में झमाझम बरसेंगे बदरा, झाबुआ समेत 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 24 सितंबर को फिर बदलेगा मौसम

मानसून की विदाई के बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. 19 सितंबर को झाबुआ समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है. 20 से 22 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि 24 सितंबर को फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Written ByPooja
Published: Sep 19, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:05 AM IST
मानसून की विदाई से पहले एमपी में झमाझम बरसेंगे बदरा, झाबुआ समेत 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 24 सितंबर को फिर बदलेगा मौसम

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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