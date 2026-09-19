/मानसून की विदाई से पहले एमपी में झमाझम बरसेंगे बदरा, झाबुआ समेत 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 24 सितंबर को फिर बदलेगा मौसम

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मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई करीब है, फिर भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने 19 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. झाबुआ, रतलाम, नीमच, सिवनी बालाघाट और श्योपुर में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 सितंबर तक भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रह सकता है. वहीं 23 सितंबर को मौसम सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन 24 सितंबर को फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 19 सितंबर की शाम उत्तरी अंडमान सागर में बनने वाले संभावित कम दबाव के क्षेत्र का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ सकता है.
इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
झाबुआ, रतलाम, नीमच, सिवनी, बालाघाट और श्योपुर में 19 सितंबर के आसपास भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है. राजगढ़, अलीराजपुर, आगर-मालवा, मंदसौर, गुना, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भी बारिश होने की उम्मीद है.
कहां कितनी हुई बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर को राज्य में सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा में 24 मिलीमीटर दर्ज की गई. इसके अलावा, उमरिया में 20 मिलीमीटर, सीधी में 12 मिलीमीटर, जबलपुर और सागर में 5-5 मिलीमीटर और रतलाम में 4 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं बालाघाट के मलाजखंड और राजगढ़ दोनों जगहों पर 0.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
कैसा रहेगा मौसम?
IMD भोपाल के अनुमान के मुताबिक, 20, 21 और 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के दोनों इलाकों में मौसम सक्रिय रहेगा और आंधी-तूफान के साथ गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है. हालांकि 23 सितंबर को मौसम के सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन 24 सितंबर के लिए भारी बारिश की चेतावनी फिर से जारी की गई है.
मध्य प्रदेश के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने राज्य में अगले चार दिनों यानी 22 सितंबर तक हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी इलाके में अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, जिसकी वजह से उस इलाके के जिलों में लगातार बारिश हो रही है. 19 सितंबर की शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके बाद संकेतों से पता चलता है कि यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा. यह सिस्टम मध्य प्रदेश में मौसम में एक और बदलाव का कारण बन सकता है.
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