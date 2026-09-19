/मानसून की विदाई से पहले एमपी में झमाझम बरसेंगे बदरा, झाबुआ समेत 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 24 सितंबर को फिर बदलेगा मौसम

मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई करीब है, फिर भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने 19 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. झाबुआ, रतलाम, नीमच, सिवनी बालाघाट और श्योपुर में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 सितंबर तक भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रह सकता है. वहीं 23 सितंबर को मौसम सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन 24 सितंबर को फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 19 सितंबर की शाम उत्तरी अंडमान सागर में बनने वाले संभावित कम दबाव के क्षेत्र का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ सकता है.