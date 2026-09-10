MP में कहीं धूप तो कहीं बारिश, भोपाल में कैसा रहेगा मौसम? जानिए पूरे प्रदेश का हाल

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मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 10 सितंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मिला-जुला रहेगा. भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा, हालांकि बीच-बीच में बादल छाए रहने की संभावना है. भोपाल में तापमान 23 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और भारी बारिश की संभावना कम है. मौसम विभाग (IMD) ने 10 सितंबर को पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
अचानक बदल सकता है प्रदेश का मौसम
पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों जैसे- रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट जैसे इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि दिन के समय मौसम कुछ देर के लिए साफ हो सकता है, लेकिन दोपहर में अचानक बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस बीच, आज मालवा-निमाड़ इलाके और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश कम होने की संभावना है. कई इलाकों में आसमान साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है. इसका मतलब है कि भले ही बारिश बड़े पैमाने पर न हो, लेकिन कुछ इलाकों में अचानक बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
भोपाल में कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी भोपाल में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, शहर में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन की शुरुआत सामान्य मौसम के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा बादल छाने की संभावना है. बारिश की कोई खास उम्मीद नहीं है.
पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बिजली गिरने व तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. सुरक्षा के लिहाज से आम लोगों और किसानों को खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
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