MP में कहीं धूप तो कहीं बारिश, भोपाल में कैसा रहेगा मौसम? जानिए पूरे प्रदेश का हाल

अचानक बदल सकता है प्रदेश का मौसम

पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों जैसे- रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट जैसे इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि दिन के समय मौसम कुछ देर के लिए साफ हो सकता है, लेकिन दोपहर में अचानक बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस बीच, आज मालवा-निमाड़ इलाके और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश कम होने की संभावना है. कई इलाकों में आसमान साफ ​​या आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है. इसका मतलब है कि भले ही बारिश बड़े पैमाने पर न हो, लेकिन कुछ इलाकों में अचानक बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है.