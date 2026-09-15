MP में झमाझम बारिश से राहत और आफत दोनों, इन जिलों में बरसेंगे बादल, जानें आपके शहर का हाल

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मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों में 42 जिलों में बारिश दर्ज की गई. राजगढ़ के खिलचीपुर में सबसे ज्यादा 5 इंच बारिश हुई, जबकि बड़वानी के अंजड़ में 4.25 इंच, झाबुआ में 3.5 इंच और जोबट-सनावद में 2.7 इंच बारिश दर्ज की गई. इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज मंगलवार को उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर समेत कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के पूर्वी हिस्से में बारिश की कमी कम हुई है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हो रही है. यानि राज्य में मिली-जुली स्थिति है. कहीं बारिश से राहत मिली है, तो कहीं इससे परेशानी भी हुई है.
मंगलवार को इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
अबतक कहां कितनी हुई बारिश
इससे पहले सोमवार को 24 घंटों में प्रदेश के 42 जिलों में बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, खरगोन और धार में हुई. पूर्वी हिस्से के जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में अभी भी 1% कम बारिश है. बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, मंडला, रीवा, सागर, सिवनी में 2% से 25% तक कम बारिश हुई है. पिछले एक हफ्ते में कई जगह बाढ़ आने से हालात सुधरे हैं और पहली बार पूर्वी हिस्से में बारिश का आंकड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी 1% कम ही है. वहीं पश्चिमी हिस्से के आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में औसत से 7% से 52% तक कम बारिश हुई है.
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