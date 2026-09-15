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MP में झमाझम बारिश से राहत और आफत दोनों, इन जिलों में बरसेंगे बादल, जानें आपके शहर का हाल

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है और मानसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं. पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने 15 सितंबर के लिए कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written ByRanjana Dubey
Published: Sep 15, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:56 AM IST
MP में झमाझम बारिश से राहत और आफत दोनों, इन जिलों में बरसेंगे बादल, जानें आपके शहर का हाल

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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