MP में झमाझम बारिश से राहत और आफत दोनों, इन जिलों में बरसेंगे बादल, जानें आपके शहर का हाल

मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों में 42 जिलों में बारिश दर्ज की गई. राजगढ़ के खिलचीपुर में सबसे ज्यादा 5 इंच बारिश हुई, जबकि बड़वानी के अंजड़ में 4.25 इंच, झाबुआ में 3.5 इंच और जोबट-सनावद में 2.7 इंच बारिश दर्ज की गई. इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज मंगलवार को उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर समेत कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के पूर्वी हिस्से में बारिश की कमी कम हुई है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हो रही है. यानि राज्य में मिली-जुली स्थिति है. कहीं बारिश से राहत मिली है, तो कहीं इससे परेशानी भी हुई है.