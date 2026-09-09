छुट्टी पर गया मानसून! MP में 3 दिन नहीं होगी भारी बारिश...11 सितंबर से फिर एक्टिव होगा सिस्टम

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मध्य प्रदेश में मानसून के तेवर ढीले पड़ गए हैं और अगले तीन दिनों (9 से 11 सितंबर) तक राज्य में भारी या अति भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है. भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार, मानसून का कोई बड़ा सिस्टम एक्टिव न होने के कारण भोपाल सहित ज्यादातर जिलों में मौसम साफ और धूप वाला है. सैटेलाइट तस्वीरों में भी आसमान साफ दिख रहा है. हालांकि, श्योपुर, इंदौर, उज्जैन और धार जैसे कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बादल छाए रहने की स्थिति बनी रह सकती है. यदि लोकल नमी मिलती है तो कहीं-कहीं हल्की बौछारें गिर सकती हैं.
11 सितंबर से एक्टिव होगा सिस्टम
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य हिस्से में कम दबाव का एक नया क्षेत्र बन रहा है. इसका असर 12 सितंबर से दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे छतरपुर, पन्ना, दमोह और कटनी ज़िलों में भारी बारिश हो सकती है. फिलहाल, 11 सितंबर तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि, अगर स्थानीय मौसम प्रणालियां सक्रिय होती हैं तो कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है.
बुधवार को इन जिलों में बारिश के आसार
मौसम विभाग के मुताबिक आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, सीधी, मऊगंज, मैहर, उमरिया, अनूपपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की बारिश हो सकती है.
प्रदेश में अब तक कितनी बारिश हुई
राज्य में अब तक कुल 31.2 इंच बारिश दर्ज की गई है. आंकड़ों के अनुसार, भोपाल, ग्वालियर, राजगढ़ और अनूपपुर समेत 23 जिलों में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है. वहीं, कई जिलों में औसत से 4% से 55% कम बारिश दर्ज की गई है. इनमें पूर्वी क्षेत्र के बालाघाट, जबलपुर, रीवा और सागर के साथ-साथ पश्चिमी क्षेत्र के इंदौर, देवास, रायसेन और उज्जैन शामिल हैं.
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